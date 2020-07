Tehran Memperingatkan Seoul atas Pemblokiran Pendapatan Minyak

Iranian ship liner.jpg

IslamTimes - Wakil Ketua Parlemen Iran mengecam pemerintah Korea Selatan karena membekukan pendapatan minyak Iran di bawah tekanan AS.

Dalam komentar pada hari Jumat (17/7), Amir-Hossein Qazizadeh Hashemi menggambarkan kelanjutan Seoul membekukan dana Iran di bank-bank negara itu sebagai "tidak etis dan ilegal".Dia mengatakan itu adalah sumber penyesalan dan kejutan bahwa pemerintah Korea Selatan memblokir uang negara Iran di bawah tekanan AS.Qazizadeh Hashemi mengecam perilaku "kasar" Seoul dan mengatakan itu menunjukkan Korea Selatan tidak berkomitmen pada prinsip etika atau hukum.Korea Selatan melanggar hak-hak negara lain di bawah tekanan AS pengganggu, katanya, menyerukan agar Kementerian Luar Negeri Iran secara aktif mengejar pembebasan uang Iran.Sebelumnya pada hari Kamis (16/7), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan Tehran telah memberikan peringatan resmi kepada Seoul atas aset yang dibekukan.Korea Selatan mengutip sanksi AS sebagai alasan untuk tidak melepaskan uang Iran, Mousavi menambahkan.Namun, dia mencatat, hubungan antara Korea Selatan dan AS tidak ada hubungannya dengan Iran.Sumber-sumber bisnis mengatakan pekan lalu bahwa Seoul telah setuju untuk mengizinkan Iran menggunakan sebagian dana untuk pembelian obat-obatan dan peralatan medis.Iran sedang berjuang untuk mengembalikan dana yang dibekukan oleh bank-bank asing di tengah kekurangan mata uang keras di negara itu yang telah bersaing dengan pandemi coronavirus selama beberapa bulan terakhir.[IT/r]