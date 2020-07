Cina, Rusia, Iran Menyerukan Langkah-Langkah Untuk Menghadapi 'Unilateralisme AS'

IslamTimes- Wang mengatakan AS mempraktikkan apa yang disebut sebagai kebijakan "Amerika Pertama" dan mengejar egoisme, unilateralisme, dan kebijakan intimidasi mereka secara ekstrem.

China dan Rusia telah bergabung dengan Iran untuk mengekspresikan oposisi yang kuat terhadap "unilateralisme AS" dalam urusan internasional di tengah keretakan yang melebar antara Washington dan Beijing karena sejumlah masalah politik dan ekonomi.Dalam percakapan telepon pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov menyuarakan dukungan untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam menghadapi tekanan AS, kantor berita China Xinhua melaporkan.Wang mengatakan AS mempraktikkan apa yang disebut sebagai kebijakan "Amerika Pertama" dan mengejar egoisme, unilateralisme, dan kebijakan intimidasi mereka secara ekstrem.Washington telah menghidupkan kembali "mentalitas Perang Dingin" yang sudah ketinggalan zaman dalam kebijakannya terhadap Beijing, dengan sengaja memprovokasi konfrontasi ideologis dan melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, ia menambahkan.“Tiongkok dan Rusia seharusnya tidak hanya mendorong hubungan bilateral mereka ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga mendukung semua negara dengan sikap objektif dan adil untuk menolak segala tindakan yang merusak tatanan internasional dan melawan tren historis, bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, mempertahankan keadilan internasional dan melestarikan pembangunan global. "Diplomat Cina terkemuka itu mengatakan AS menggunakan pandemi coronavirus untuk mengotori negara lain dan mengalihkan tanggung jawabnya sendiri, dan menambahkan bahwa Washington telah kehilangan akal sehat, moralitas, dan kredibilitasnya.Lavrov, untuk bagiannya, mengatakan Rusia dan Cina harus lebih memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam urusan internasional dan menjaga hukum internasional dan kepentingan bersama kedua negara.Menteri luar negeri Rusia mengatakan, Amerika Serikat melangkah berdasarkan ideologi eksepisme dan egoisme Amerika, dan menambahkan bahwa Moskow menentang unilateralisme Washington dalam urusan internasional.Pernyataan itu muncul ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina telah meningkat karena pengenaan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong di China, perang dagang yang sedang berlangsung antara dua ekonomi terbesar dunia dan penanganan wabah koronavirus mereka, di antara keretakan diplomatik lainnya.Dalam percakapan telepon sehari sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kepada mitranya dari Rusia Vladimir Putin bahwa langkah-langkah harus diambil untuk menentang unilateralisme AS, sementara menekankan perlunya melestarikan perjanjian nuklir yang dilakukan oleh Republik Islam dan kekuatan dunia pada 2015.Menekankan perlunya mempertahankan kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan memastikan implementasi penuhnya sebagai komitmen internasional oleh semua penandatangan, Rouhani menyoroti urgensi melawan unilateralisme AS dalam hubungan internasional.(IT/TGM)