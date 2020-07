Iran Merebut Kembali Kapal Tanker Minyak Yang Terkena Sanksi AS

IslamTimes- David Hammond, CEO kelompok Hak Asasi Manusia di Laut yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada Associated Press bahwa ia mengambil pernyataan saksi dari kapten MT Gulf Sky, yang mengkonfirmasi bahwa kapal tersebut telah direbut kembali.

Iran telah berhasil merebut kembali sebuah kapal tanker minyak yang diinginkan oleh Amerika Serikat karena diduga melanggar sanksi terhadap Republik Islam, dan sekarang kapal itu terletak di lepas pantai negara dekat Selat Hormuz.MT Gulf Sky yang berbendera Dominika direbut kembali pada 5 Juli di lepas pantai Uni Emirat Arab. Gambar-gambar satelit menunjukkan bahwa kapal itu sekarang ditambatkan di perairan Iran, menurut TankerTrackers.com.David Hammond, CEO kelompok Hak Asasi Manusia di Laut yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada Associated Press bahwa ia mengambil pernyataan saksi dari kapten MT Gulf Sky, yang mengkonfirmasi bahwa kapal tersebut telah direbut kembali.Hammond menambahkan bahwa 26 pelaut India di kapal telah berhasil kembali ke India, sementara dua lainnya tetap di Teheran, tanpa menjelaskan lebih lanjut."Kami senang mendengar bahwa kru aman dan baik yang telah menjadi perhatian mendasar kami sejak awal," ungkapnya.Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan pidana terhadap dua warga Iran, menuduh mereka berupaya untuk membeli kapal tanker tersebut, yang bernama MT Nautica. Kapal yang mengambil minyak Iran dari Pulau Kharg untuk dijual di luar negeri.Laporan itu muncul di tengah-tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump pada 8 Mei 2018 secara resmi mengumumkan penarikan sepihak Washington dari perjanjian nuklir 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Menyusul penarikannya, AS melepaskan apa yang disebut sebagai kampanye tekanan maksimum terhadap Iran dan menargetkan negara Iran dengan sanksi ekonomi "terberat".Kembali pada 19 Juli tahun lalu, pasukan angkatan laut Revolusi Islam Iran (IRGC) menangkap kapal tanker berbendera Inggris berbobot 30.000 ton Stena Impero, ketika kapal mengabaikan panggilan angkatan laut Iran saat bertabrakan dengan kapal penangkap ikan pada rutenya.(IT/TGM)