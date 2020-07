Mengakui Kekalahan Melawan Iran Lebih Baik Daripada Gertakan Kosong

IslamTimes- Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Shamkhani menulis, “Pompeo baru-baru ini mengatakan bahwa AS telah benar-benar mengubah sikapnya terhadap Republik Islam karena ketika datang ke Iran, kekuatan dan kekerasan adalah satu-satunya pilihan dan pendekatan lain tidak efektif.

Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Tertinggi Iran Laksamana Ali Shamkhani mengatakan menerima kekalahan terhadap Iran yang kuat lebih baik daripada gertakan bodoh.Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Shamkhani menulis, “Pompeo baru-baru ini mengatakan bahwa AS telah benar-benar mengubah sikapnya terhadap Republik Islam karena ketika datang ke Iran, kekuatan dan kekerasan adalah satu-satunya pilihan dan pendekatan lain tidak efektif. Selama lebih dari 40 tahun, Anda telah menggunakan semua kekuatan Anda untuk mengalahkan Iran, tetapi Anda masih gagal. Mengakui kekalahan melawan Iran yang kuat lebih baik daripada kebodohan dan gertakan kosong. "Pernyataan ini muncul ketika Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali klaim anti-Iran pada hari Sabtu, mengatakan bahwa AS telah meninggalkan Kesepakatan Nuklir dan telah menerapkan kebijakan baru terhadap Iran.(IT/TGM)