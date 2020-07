Manfaat Ekonomi Diperlukan Untuk Kepatuhan Penuh Iran Terhadap JCPOA

IslamTimes- Memperhatikan bahwa pengesahan kesepakatan itu memakan waktu 12 tahun, ia menamakannya kesepakatan bilateral di mana Iran diharapkan menghentikan pengembangan nuklirnya dengan imbalan menerima sejumlah keuntungan ekonomi.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri mengatakan pada hari Sabtu bahwa mengharapkan Iran untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban JCPAO tanpa negara mendapat manfaat dari keuntungan ekonomi dari kesepakatan itu tidak dapat diterima.Berbicara dalam pertemuan Dialog Mediterania (Roma MED2020), Joseph Borrell mengatakan bahwa semua pihak JCPOA tidak setuju dengan penarikan AS secara sepihak, dan menggarisbawahi pentingnya bertahan pada kesepakatan karena tidak ada pengganti yang efektif untuk itu.Memperhatikan bahwa pengesahan kesepakatan itu memakan waktu 12 tahun, ia menamakannya kesepakatan bilateral di mana Iran diharapkan menghentikan pengembangan nuklirnya dengan imbalan menerima sejumlah keuntungan ekonomi.Borrell menyebut kesepakatan itu sukses untuk diplomasi dan multilateralisme Eropa dengan mengatakan bahwa JCPOA beroperasi bergantung pada kewajibannya yang ditentukan sementara IAEA menyatakan 15 kali kepatuhan Iran terhadapnya.Menyatakan ketidakpuasan tentang penarikan AS dari kesepakatan, ia menggarisbawahi bahwa baik AS maupun negara lain tidak dapat menemukan pengganti JCPOA.Borrell mengatakan pada hari Jumat bahwa Uni Eropa akan meninjau kemajuan diskusi yang sedang berlangsung baik tentang implementasi nuklir, serta dampak yang lebih luas dari penarikan Amerika Serikat dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi olehnya.Dia menambahkan bahwa mengingat pembatasan perjalanan karena pandemi COVID-19, sejauh ini belum mungkin untuk mengadakan pertemuan reguler Komisi Gabungan JCPOA. Semua peserta JCPOA menegaskan kembali tekad mereka untuk melestarikan perjanjian yang menjadi kepentingan semua, ungkapnya.(IT/TGM)