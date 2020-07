Pemimpin Milisi Kulit Hitam NFAC ‘Percaya Akan Kekerasan,’ Menuntut Kehidupan Nyata Orang Kulit Hitam di Amerika

Black-only militia NFAC.jpg

IslamTimes - NFAC, milisi kulit hitam bersenjata bertopeng yang baru-baru ini berbaris melalui taman di Georgia, menganggap kekerasan dan membunuh respons yang dapat diterima terhadap penindasan.

Tujuan akhir mereka adalah melepaskan diri dari AS sebagai negara yang hanya berkulit hitam.NFAC (Non F*cking Around Coalition) menarik banyak perhatian di media sosial dengan debut publik profil tinggi pada 4 Juli. Pemandangan milisi serba hitam, memegang senapan dan pistol, berbaris di jantung Ku Klux Klan di Stone Mountain menyebabkan banyak gejolak.Tetapi sangat sedikit yang diketahui tentang mereka, meskipun ada banyak spekulasi. Bahkan tidak jelas kapan mereka dibuat atau berapa jumlahnya.Jadi untuk memperjelas niat mereka, pendiri dan pemimpin NFAC Grand Master Jay (nama asli John Fitzgerald Johnson) berbicara secara eksklusif kepada RT.Ada kesalahpahaman bahwa kita adalah kelompok teroris dan ingin membunuh orang kulit putih."Kami di sini untuk melindungi komunitas kulit hitam, seperti yang diserang. Tidak ada yang melindungi anak-anak kulit hitam, pria dan wanita di Amerika. Yang mengharuskan terciptanya NFAC adalah kebutuhan untuk mengatasi gelombang kebrutalan polisi, kebrutalan rasial, ketidakadilan dalam sistem peradilan," katanya."Sebagian besar dari kita seperti saya adalah mantan militer, kami bukan orang muda di blok ini, kami pemilih, kami orang yang bertanggung jawab, kami orang-orang dengan pekerjaan yang baik."Saat melihat diri mereka sebagai pelindung, Jay memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dia capai - dan dia tidak bermain kecil.Dia merasa bahwa orang berkulit hitam perlu dipisahkan dari AS.Jadi dia bilang dia, dan yang lainnya, mengajukan perintah pembebasan dengan Mahkamah Internasional.Dia menjelaskan: "Saya ingin mereka menyatakan setiap orang kulit hitam yang merupakan keturunan dari perdagangan budak Portugis menjadi tahanan politik Amerika Serikat. Dan atas sanksi Amerika Serikat untuk melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah memberi kami tanah kami sendiri di sini, sehingga kami bisa masuk, mendirikan pemerintahan sendiri dan sembilan meter. "Beberapa berspekulasi bahwa Jay menuntut negara bagian Texas sebagai tanah ini, tetapi dia hanya menggunakan negara bagian Lone Star sebagai contoh. Kuncinya adalah diberi tanah yang tidak lagi dikendalikan oleh Gedung Putih.