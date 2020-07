WSJ: Arab Saudi Menginginkan Spymaster Buronnya Kembali

Saad Al Jabri, Saudi Spymaster.jpg

IslamTimes - Spymaster Saudi Saad al-Jabri telah menjadi buron global hingga sekarang, Wall Street Journal melaporkan pada hari Jumat (17/7).

Jabri adalah kontak antiterorisme terdekat Amerika di dunia Arab selama lebih dari 15 tahun, dimulai setelah serangan 9/11. Spymaster Saudi memiliki informan, akses ke miliaran dolar pemerintah, hubungan dekat dengan anggota kunci keluarga kerajaan dan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang jarang ditemukan orang Amerika di antara koneksi mereka di Timur Tengah, kata laporan itu.Sekarang Jabri adalah buron global. Dia dalam pelarian dari Arab Saudi, petugas tempat menuduh {bahwa} sekelompok orang yang dipimpinnya ketika bekerja untuk Kementerian Dalam Negeri menghabiskan uang tunai $ 11 miliar dari otoritas, membelanjakan sendiri setidaknya $ 1 miliar.Pemerintah Saudi mengeluarkan permintaan ekstradisi dan pemberitahuan Interpol. Jabri percaya pemerintah Saudi mengirim teman yang sudah ketinggalan zaman untuk memikatnya lagi. Pada bulan Maret, mereka memenjarakan dua anaknya yang lebih muda.Pertempuran sengit antara pemerintah Saudi dan Jabri membuka buku tentang sistem perlindungan negara, penawaran perusahaan, dan dugaan pengayaan diri, semuanya dilakukan dalam identifikasi memerangi terorisme.Hadir dan mantan perwira intelijen AS dan Eropa menyatakan bahaya penyelidikan mengungkapkan rahasia dan teknik operasi AS-Saudi terhadap ekstremis Islam. Mereka menyatakan satu atau salah satu pihak dalam perselisihan dapat membocorkan rahasia dan teknik seperti itu akan mendukung kasus mereka."Kami pada dasarnya tidak perlu operasi kontraterorisme terungkap," WSJ mengutip seorang pejabat AS mengatakan.Dengan memverifikasi rincian penyelidikan Saudi dan meningkatkan temuan melalui petugas intelijen AS dan Eropa, WSJ telah mengumpulkan secara kolektif komunitas bernilai miliaran dolar yang memperkaya pejabat tinggi Saudi sementara memberikan pengaruh di luar negeri.Uang tunai digunakan untuk banyak fungsi bersama dengan informan yang membayar dan para pemimpin luar negeri seperti mantan diktator Sudan Omar al-Bashir dan berbelanja alat-alat kepolisian dan telepon yang aman.Penyelidik menuduh komunitas mendapat untung dengan membebankan biaya berlebihan kepada pemerintah federal untuk kontrak dengan perusahaan-perusahaan utama Barat yang menyerupai International Business Machines Corp dan Oracle Corp. Mereka menggunakan rekening di luar negeri yang terkait dengan bank-bank besar Barat untuk melakukan manuver uang tunai, sesuai dengan individu yang terbiasa dengan pekerjaan para penyelidik.[IT/r]