Penulis AS: China Bisa Hancurkan Kapal Induk AS Sesuka Hati

Islam Times - China bisa menghancurkan kapal induk Amerika Serikat yang dikirim ke Laut China selatan di tengah meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan, kata seorang penulis dan ekonom AS.

Untuk kedua kalinya dalam dua minggu, kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagen menggelar operasi dan latihan militer di jalur air antara 4 dan 6 Juli, lalu kembali ke wilayah Laut China selatan pada hari Jumat.Paul Craig Roberts, mantan asisten sekretaris Departemen Keuangan AS di era Reagen, mengatakan, "Itu bukan sebuah aksi militer berarti bagi AS untuk mengirim dua kapal induk. Dua kapal induk bukan ancaman apapun bagi China. China dapat menghancurkan kapan induk itu sesuka hati."Roberts melanjutkan bahwa pengiriman kapal induk tersebut bukanlah tindakan signifikan. Tapi sekedar upaya AS untuk menjaga opini publik bahwa AS punya musuh kuat dan karena itu, membutuhkan anggaran militer yang sangat besar.Pengiriman kapal induk juga merupakan produk Trump, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pembela Amerika. Tak lebih, tandasnya.Hubungan Washington dan Beijing menjadi tegang terkait Laut China selatan, Coronavirus, perdagangan dan Hongkong. AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap China atas tuduhan eksploitas Beijing terhadap sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan.Jubir Kementrian Luar Negeri China Hua Chunying dalam jumpa pers hari Jumat mengatakan para pejabat AS "kehilangan akal dan menjadi gila" dalam berurusan dengan Beijing."Demi kepentingan pribadi dan keuntungan politik, orang-orang ini tidak ragu membajak opini publik domestik...ke titik dimana mereka kehilangan akal dan menjadi gila," katanya.Roberts membenarkan pernyataan pejabat China itu. Sederhananya, AS bertindak dengan sangat kekanak-kanakan dan China harus menanggapinya dengan dewasa.“Tidak ada alasan bagi China untuk membalas tindakan non-efektif dan pernyataan bodoh yang dikeluarkan Washington. Tiongkok seharusnya mengabaikan mereka dan melanjutkan bisnis mereka, karena pernyataan ini benar-benar tidak berarti,” tandasnya.Dia meanjutkan, betapa banyak industri AS berada di China. Dan betapa banyak obat-obatan Amerika bersumber dari China. Maka anggapan bahwa AS dapat menghukum Tiongkok adalah konyol."Chinalah yang bisa menerapkan hukuman. Anda tahu bagaimana jika mereka menasionalisasi Apple Computer. AS tak akan bisa berbuat apa-apa tentang ini," papar Roberts lebih jauh.Dia menyimpulkan bahwa kepergian kapal induk AS ke China itu tidaklah berarti apa-apa."...yang terbaik bagi China adalah tidak menjawab. China memperhatikan dan melanjutkan bisnisnya saja.." tegasnya.Dengan begitu, menurutnya, seluruh dunia akan mendapatkan pesan yang jauh lebih baik bahwa tidak layak China terganggu oleh Amerika.[IT/PrssT/AR]