Memo yang Bocor Menunjukkan DHS Tahu tentang ‘Kerusuhan’ di Portland

IslamTimes - Tindakan keras federal AS terhadap pengunjuk rasa yang mengecam kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial terus berlanjut di Portland, Oregon.

Menurut memo internal yang diperoleh The New York Times, agen federal yang dikerahkan ke kota untuk menindak protes nasional tidak memiliki pelatihan kerusuhan dan pengendalian massa."Jika jenis respons ini akan menjadi norma, pelatihan khusus dan peralatan standar harus digunakan untuk agen-agen yang merespons," baca memo itu, yang disusun untuk tindakan Menteri DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri), Chad Wolf.Memo itu dirilis di tengah laporan petugas federal yang tidak dapat diidentifikasi dan disamarkan mengambil pemrotes dengan van yang tidak ada tandanya."DHS dan DOJ [Departemen Kehakiman] terlibat dalam tindakan yang mengerikan dan keterlaluan dalam republik demokratis konstitusional kami," kata Senator Oregon Jeff Merkley, Jumat (17/7). “Pertama, mereka mengerahkan pasukan paramiliter tanpa identifikasi yang menunjukkan siapa mereka atau untuk siapa mereka bekerja. Kedua, agen-agen ini menyambar orang-orang di jalan tanpa alasan yang mendasarinya. Kedua tindakan ini merupakan pelanggaran besar terhadap orang Amerika. "Merkley meminta pasukan federal untuk mundur dari negara bagian AS, menuntut penyelidikan penuh atas penggunaan kekuatan terhadap para pengunjuk rasa.Petugas penegak hukum federal menindak para demonstran di Portland, Oregon, dengan beberapa video yang diposting online menunjukkan petugas berpakaian kamuflase tanpa lencana identifikasi yang jelas menggunakan kekuatan dan mengangkut demonstran yang ditangkap di kendaraan yang tidak ditandai https://t.co/UmcZwTduKm pic.twitter. com / iJkHQ6dJbk- Reuters (@Reuters) 18 Juli 2020“Kami menuntut tidak hanya tindakan ini berakhir, tetapi juga bahwa mereka segera menghapus pasukan mereka dari negara kami. Mengingat sifat pelanggaran terhadap Oregon yang mengerikan, kami menuntut investigasi penuh oleh Inspektur Jenderal departemen-departemen ini. "Ketegangan antara polisi dan pengunjuk rasa semakin meningkat setelah kematian George Floyd oleh seorang perwira kulit putih di Minnesota, yang telah memicu aksi unjuk rasa nasional."Saya mengatakan kepada Penjabat Kementrian Wolf bahwa pemerintah federal harus menghapus semua petugas federal dari jalan-jalan kami," kata Gubernur Oregon Kate Brown, Kamis." Tanggapannya menunjukkan kepada saya bahwa dia sedang dalam misi untuk memprovokasi konfrontasi untuk tujuan politik. Dia menempatkan orang Oregon dan petugas penegak hukum setempat dalam bahaya.Perlindungan Pabean dan Perbatasan AS (CBP) diberikan wewenang diperluas di bawah perintah eksekutif Presiden Donald Trump 26 Juni untuk mengendalikan protes."Sementara CBP menghormati setiap hak orang Amerika untuk memprotes secara damai, kekerasan dan kerusuhan sipil tidak akan ditoleransi," kata seorang juru bicara CBP dalam sebuah pernyataan. “Kaum anarkis yang kejam telah menyelenggarakan berbagai acara di Portland selama beberapa minggu terakhir dengan niat yang disengaja untuk merusak dan menghancurkan properti federal, serta melukai pejabat dan agen federal. Tindak pidana ini tidak akan ditoleransi. "Trump telah dituduh menggunakan CBP untuk menghadapi para demonstran Black Lives Matter.“Agen patroli perbatasan telah lama menjadi pion politik Donald Trump. Tidak mengherankan bahwa agensi yang menahan anak-anak tak berdosa di perbatasan dikerahkan ke Portland untuk teater politik atas perintah Trump," Ron Wyden, senator lain dari Oregon, mengatakan kepada The Daily Beast."Masih banyak pertanyaan serius tentang penyalahgunaan kekuatan ini, tetapi yang jelas: Trump dan pasukan pendudukannya meningkatkan kekerasan dan menginjak-injak hak-hak konstitusional warga Oregon."Penindasan dengan tangan berat terjadi sebagai tanggapan atas penumpasan sebagian besar monumen Konfederasi oleh para pengunjuk rasa atas asal usul rasis mereka.[IT/r]