Trump Tak Perintahkan Warga Amerika Untuk Mengenakan Masker Meskipun Ada Permintaan Dari Fauci

IslamTimes- Dalam sebuah segmen yang akan disiarkan pada hari Minggu, presiden mengatakan kepada Fox News, "Tidak, saya ingin orang-orang memiliki kebebasan tertentu, dan saya tidak percaya itu."

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak akan memerintahkan warga Amerika untuk mengenakan masker di tengah lonjakan kasus-kasus coronavirus yang sedang berlangsung di seluruh Amerika Serikat.Ini terjadi ketika pejabat kesehatan masyarakat top negara itu Dr Anthony Fauci telah menekankan perlunya warga untuk menggunakan penutup masker untuk mencegah penyebaran virus.Dalam sebuah segmen yang akan disiarkan pada hari Minggu, presiden mengatakan kepada Fox News, "Tidak, saya ingin orang-orang memiliki kebebasan tertentu, dan saya tidak percaya itu."Namun, tiga pejabat tinggi dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada hari Selasa mendesak masyarakat untuk mengenakan masker."Kami tidak berdaya melawan COVID-19," Direktur CDC Dr Robert Redfield menulis dalam Journal of American Medical Association.“Penutupan muka adalah salah satu senjata paling ampuh yang kita miliki untuk memperlambat dan menghentikan penyebaran virus - terutama ketika digunakan secara universal dalam lingkungan komunitas.”Juga, Dr Fauci, ahli penyakit menular terkemuka di negara itu, mendesak para pemimpin setempat untuk menegakkan pemakaian penutup wajah."Saya akan mendesak para pemimpin - pemimpin politik lokal dan lainnya - di negara bagian dan kota-kota kecil agar mengenakan masker," ungkapnya."Secara praktis, ketika kamu menjalani hidupmu dan mencoba untuk membuka sebuah negara, kamu akan melakukan kontak dengan orang-orang, dan untuk alasan itu kita tahu bahwa masker sangat penting dan kita harus menggunakannya."(IT/TGM)