Iran Akan Menuntut Korea Selatan Atas Hutang Yang Belum Dibayar

Iran mungkin secara resmi menuntut Korea Selatan karena Seoul menahan diri untuk tidak melunasi utang minyaknya ke Teheran, kata juru bicara kementerian luar negeri Iran.Seyed Abbas Mousavi mengatakan pada hari Senin bahwa jika upaya diplomatik tidak mengarah pada hasil yang konstruktif dan Korea Selatan terus mematuhi kebijakan AS, Iran akan memanggil duta besar Korea Selatan untuk Teheran dan memaksa Seoul untuk melunasi utangnya melalui pengadilan internasional.Dia menggarisbawahi upaya Kementerian Luar Negeri untuk mencairkan aset Iran yang diblokir oleh Korea Selatan, mencatat bahwa Presiden Hassan Rouhani baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk menggunakan prosedur hukum untuk mengembalikan petrodolar yang dipegang di Korea Selatan.Mousavi juga mengkritik sanksi AS dan unilateral terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa "hubungan tuan-pelayan" antara Washington dan Seoul adalah masalah yang berkaitan dengan mereka, tetapi Korea Selatan "harus tulus dalam tawar-menawar dengan Iran dan menghormati komitmennya."Desember lalu, surat kabar Chosun Ilbo yang bermarkas di Seoul mengutip para pejabat yang mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil duta besar Korea Selatan untuk meminta pembayaran 7 triliun won ($ 6 miliar) untuk minyak yang dijualnya ke negara Asia tersebut.Iran sedang berjuang untuk mengembalikan dana yang dibekukan oleh bank-bank asing di tengah kekurangan mata uang di negara itu yang telah bersaing dengan pandemi coronavirus selama beberapa bulan terakhir.Tweak terakhir sebelumnya, Mousavi mengatakan Teheran telah memberikan peringatan resmi kepada Seoul atas aset yang dibekukan.Korea Selatan mengutip sanksi AS sebagai alasan untuk tidak melepaskan uang Iran, Mousavi menambahkan.(IT/TGM)