Iran Eksekusi Agen AS Dan Israel Yang Memata-matai Jenderal Soleimani

Iran mengatakan telah mengeksekusi agen CIA dan Mossad, yang telah dihukum karena melakukan spionase untuk agen mata-mata AS dan Israel, termasuk mengungkap keberadaan dan posissi komandan utama anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani.Mahmoud Mousavi Majd dieksekusi Senin pagi, Mizan Online, kantor berita Kehakiman, melaporkan.Juru bicara kehakiman Gholam-Hossein Esmaeili telah mengumumkan hukuman mati pada konferensi pers pada 9 Juni.Terpidana telah menghubungi agen mata-mata, memberikan mereka informasi yang telah dia kumpulkan di berbagai bidang terkait keamanan, terutama data mengenai Angkatan Bersenjata Iran, termasuk Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), kata Esmaeili saat itu. Menurut juru bicara itu, Majd menyerahkan informasi itu kepada AS dan agen mata-mata Israel sebagai imbalan atas remunerasi dalam dolar.Mizan Online mengatakan dalam satu hitungan, Majd telah dihukum karena memata-matai Jenderal Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds, ditambah pergerakan dan lokasi komandan militer lainnya, dan melaporkannya ke CIA dan Mossad.Hukuman mati ditegakkan oleh Cabang 19 Mahkamah Agung Republik Islam Iran.Jenderal Soleimani dibunuh dalam serangan udara AS di bandara Baghdad pada 3 Januari, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sejumlah rekan mereka.(IT/TGM)