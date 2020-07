Trump: AS Memiliki Tingkat Kematian Covid-19 Terendah

Donald Trump, U.S. President delivers a statement on.JPG

IslamTimes - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump membuat pernyataan yang ‘sangat berani’ bahwa AS memiliki tingkat kematian terendah karena Covid-19, dibandingkan dengan negara lainnya di dunia.

"Saya dengar kita salah satu yang terendah, mungkin paling rendah, dari tingkat kematian di dunia (karena pandemi Covid-19)," ujar Trump dalam wawancara dengan Chris Wallace di Fox News Sunday.Trump kemudian meminta angka kematian yang dia maksud kepada Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany yang tidak berada di depan kamera.Saya dengar kita memiliki tingkat kematian terbaik," ujar presiden dari Partai Republik ini kepada McEnany, seperti yang dilansir dari CNN pada Senin (20/7).Setelah McEnany memberikan data angka kematian itu, Trump lalu menunjukkannya kepada Wallace dan berkata, "Tingkat kematian terendah." Trump membalas Wallace yang menurutnya melaporkan "berita palsu"."Kamu bilang kami memiliki tingkat kematian terburuk di dunia (karena Covid-19), tapi, kami memiliki tingkat yang terbaik," ungkapnya.Menurut data Johns Hopkins University, AS sebenarnya adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi, dan lebih buruk dibandingkan beberapa negara yang paling parah terdampak Covid-19, seperti Brasil, Meksiko, dan Rusia.AS berada di peringkat 8 dalam jumlah kematian karena Covid-19 per 100.000 orang. Posisi AS tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara Eropa dan Chili.Namun, lebih tinggi dibandingkan dari negara Amerika Selatan dan Asia, yang terdampak parah terhadap Covid-19. [IT/r]