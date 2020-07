Iran Kepada Kuwait: AS Berusaha Menjual Senjata Di Timur Tengah

IslamTimes- "Tidak ada negara yang lebih simpatik terhadap keamanan dan stabilitas regional dibandingkan negara-negara di kawasan itu sendiri," ungkapnya dalam sebuah tweet.

Kedutaan Besar Iran di Kuwait telah membalas utusan AS ke negara Arab itu atas kecamannya terhadap peran regional Teheran, dengan mengatakan AS tidak peduli dengan stabilitas Timur Tengah dan hanya ada di sana untuk menjual senjata mereka.Misi Teheran di Kota Kuwait menyoroti pentingnya menjaga keamanan di wilayah tersebut, dengan mengatakan ini hanya dapat dipastikan melalui kerja sama di antara negara-negara kawasan."Tidak ada negara yang lebih simpatik terhadap keamanan dan stabilitas regional dibandingkan negara-negara di kawasan itu sendiri," ungkapnya dalam sebuah tweet.Menarik perhatian pada kebijakan intervensi Washington di wilayah tersebut, Kedutaan Besar mengatakan, "Mereka yang datang dari ribuan kilometer jauhnya ada di sini untuk menjual senjata dan menghasilkan uang."Tweet itu muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan Duta Besar AS untuk Kuwait baru-baru ini, Alina Romanowski, yang dilaporkan menggambarkan peran Iran di wilayah itu sebagai kejahatan.Misi Iran lebih lanjut mengecam Amerika karena membunuh komandan anti-terorisme tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak (PMU).Faktanya adalah mereka yang membunuh komandan militer anti-terorisme populer di wilayah tersebut yang memainkan peran jahat di wilayah tersebut, ungkap tweet tersebut."(IT/TGM)