Ratusan Ilmuwan Kecam Trump Karena Tanggapannya Terkait Coronavirus

Ratusan ilmuwan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional AS telah mengecam "pencemaran keahlian ilmiah" Presiden Donald Trump atas tanggapan coronavirus dan penghinaan lainnya.Dalam sebuah gerakan yang tidak biasa oleh komunitas ilmiah, lebih dari 1.200 anggota National Academy of Sciences menandatangani surat terbuka pada hari Senin yang berusaha untuk "mengembalikan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan di pemerintahan," The Guardian melaporkan pada hari Senin.Trump mendapat kecaman karena secara terbuka mengecilkan ancaman pandemi dan penanganannya terhadap krisis COVID-19 yang memburuk yang telah menewaskan lebih dari 143.000 warga di Amerika Serikat dan melumpuhkan ekonomi negara itu.Enam bulan setelah coronavirus baru mencapai AS, lebih dari 3,7 juta kasus telah terdeteksi.Trump telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang menerima informasi salah tentang dasar-dasar coronavirus.Para ilmuwan telah mengkritik administrasi Trump karena meremehkan krisis COVID-19 dan mengabaikan saran ahli, termasuk kebutuhan untuk memakai masker dan bahaya menggunakan obat-obatan yang belum diuji. Trump telah merekomendasikan obat-obatan tersebut kepada pasien.Administrasi Trump bahkan dilaporkan berusaha memblokir dana untuk pengujian dan penelusuran virus corona, yang menurut para ilmuwan sangat penting untuk memperlambat penyebaran penyakit ini.Pada hari Minggu, Trump menggambarkan pakar penyakit menular top pemerintahnya, Anthony Fauci, sebagai "seorang yang selalu khawatir".Trump baru-baru ini menyindir pedoman untuk membuka kembali sekolah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), mengatakan mereka mahal dan tidak praktis.Sebagai tanggapan, empat mantan direktur CDC memperingatkan dalam sebuah artikel bahwa "ahli kesehatan masyarakat menghadapi dua lawan: COVID-19, tetapi juga para pemimpin politik dan yang lain berusaha untuk merusak" pekerjaan mereka.“Upaya berulang ini untuk menumbangkan pedoman kesehatan masyarakat yang sehat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian dan mengancam nyawa jutaan warga,” ungkap mereka.(IT/TGM)