Imam Ali Khamenei: Iran Pasti Akan Memberikan Pukulan Mirip dengan Pembunuhan Martir Soleimani kepada Amerika

Imam Ali Khamenei during a meeting with the Prime Minister of Iraq, Mr. Mustafa al-Kadhimi.jpg

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah melupakan kesyahidan Jenderal Qasem Soleimani dan pasti akan menyerang balik ke AS.

Imam Khamenei membuat pernyataannya saat pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Bpk. Mustafa al-Kadhimi, pada Selasa (21/7) malam."Iran tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki niat untuk ikut campur dalam urusan Irak. Iran mengharapkan Irak yang bermartabat, merdeka, dengan integritas teritorial dan persatuan internal serta kohesi yang dilindungi,” kata Ayatollah Khamenei, menurut situs resminya."Iran tentu saja menentang apa pun yang melemahkan Irak. Pandangan AS tentang Irak adalah persis kebalikan dari pandangan kami karena AS adalah musuh dalam arti sebenarnya dan menentang pemerintah Irak yang kuat dan independen yang dipilih melalui pemilihan umum. "Dalam kunjungan ini, Pemimpin Revolusi Islam menyebut hubungan antara Iran dan Irak 'ramah dan bersahabat' karena kesamaan sejarah, agama, budaya yang kaya dan menekankan bahwa keamanan, martabat, otoritas regional dan peningkatan situasi di Irak adalah yang terpenting, penting bagi Republik Islam Iran.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Republik Islam Iran tentu saja menentang apa yang dapat merusak dan melemahkan pemerintah Irak.Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa Iran tidak ikut campur dalam hubungan Irak dengan Amerika Serikat, menambahkan, "Iran mengharapkan para pejabat Irak untuk mengenali sifat Amerika Serikat dan tahu bahwa kehadiran AS di negara mana pun adalah sumber korupsi dan kehancuran."Republik Islam Iran mengharapkan pemerintah Irak, Parlemen untuk menetapkan pengusiran pasukan AS dari kawasan itu, karena, kehadiran orang Amerika di kawasan itu menyebabkan ketidakamanan di kedua wilayah itu, tambahnya.Menuju delegasi tingkat tinggi, Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi tiba di ibukota Iran Tehran pada hari Selasa (21/7) siang untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran.[IT/r]