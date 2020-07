Wabah COVID-19 Meroket Di Venezuela

IslamTimes- Para pakar mengatakan ini adalah angka tinggi untuk populasi 30 juta, dan mereka tampaknya cenderung lebih tinggi.

Venezuela menghadapi masa-masa sulit dengan penyebaran koronavirus, karena penularannya telah meningkat pesat dari sebelumnya.Dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 telah mencapai rata-rata harian tertinggi di Venezuela. Negara yang dikuasai sosialis itu, yang bertahan dalam sanksi rezim AS yang ganas yang telah melanda ekonomi berbasis minyaknya, menyaksikan lebih dari 400 warga terinfeksi virus itu setiap hari, sementara lebih dari 12.000 orang telah terinfeksi virus tersebut.Para pakar mengatakan ini adalah angka tinggi untuk populasi 30 juta, dan mereka tampaknya cenderung lebih tinggi.Untuk alasan ini, Presiden Nicolas Maduro mendekritkan penutupan secara nasional minggu ini, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus. Pemimpin sosialis itu mengecam AS karena berpegang pada sanksi ekonomi terhadap Venezuela meskipun ada pandemi koronavirus, yang telah melanda seluruh dunia.Anggota partai yang berkuasa mendukung posisi Maduro. Pada gilirannya, pihak oposisi berupaya untuk membenarkan sanksi AS meskipun krisis COVID-19 sedang berlangsung.Sanksi AS telah menghambat perjuangan Venezuela melawan wabah tersebut. Ketika angka penularan meningkat, Venezuela hanya bisa berharap bahwa penguncian yang ditentukan pemerintah dapat meratakan kurva yang kini terus meningkat.(IT/TGM)