Washington Post: 'Tekanan Maksimum' AS Terhadap Iran Gagal 

Kampanye "tekanan maksimum" administrasi Trump terhadap Iran telah gagal mencapai tujuan AS, menurut The Washington Post.Editorial Washington Post yang diterbitkan pada hari Selasa menyatakan bahwa Washington melepaskan apa yang disebut sebagai kampanye tekanan maksimum terhadap Iran pada tahun 2018, ketika ia meninggalkan perjanjian nuklir multilateral 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Menyusul penarikan AS dari perjanjian nuklir Iran, Washington menargetkan Teheran dengan sanksi ekonomi "terberatnya".Namun, kampanye "tekanan maksimum" pemerintah tidak hanya gagal dalam tujuannya, termasuk negosiasi ulang perjanjian nuklir Iran, pencegahan pengaruh Teheran yang tumbuh di Timur Tengah, serta "perubahan rezim"; tetapi juga, secara tidak sengaja memperkuat hubungan bilateral China dengan Teheran.Artikel tersebut menekankan bahwa kebijakan administrasi Trump menghasilkan "pukulan baru yang kuat untuk kepentingan AS, dalam bentuk kemitraan Iran dengan China yang dapat menyelamatkan ekonomi Iran sambil memberi Beijing tempat baru yang kuat di wilayah tersebut."Menurut artikel Post, "pendekatan konfrontasi Trump ke China dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penolakannya untuk terus bekerja pada kesepakatan perdagangan yang komprehensif, telah memberi Mr Xi Jinping sedikit insentif untuk bekerja sama dengan prioritas geopolitik Washington. Sebaliknya, Kepemimpinan Tiongkok sepertinya merasakan saat-saat kritisnya kelemahan AS ketika Trump menggelepar di tengah krisis kesehatan dan ekonomi dan bergerak untuk mengambil keuntungan, memperluas kehadirannya di Laut Cina Selatan, menghancurkan otonomi Hong Kong. musuh utama AS di Timur Tengah membuka front lain. "Artikel Post menyimpulkan bahwa kebijakan AS yang bermusuhan terhadap China, diperburuk oleh permusuhan perang perdagangan Washington terhadap bangsa China, mendorong Beijing untuk melindungi musuh-musuh AS dari kampanye "tekanan maksimum" Trump.Selain itu, Cina akan mendapatkan lebih banyak untung dengan "menunjukkan impotensi AS" karena Iran menjadi kebal terhadap "kampanye tekanan" AS.(IT/TGM)