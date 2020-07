Zarif, Lavrov Menolak Tuduhan Bolton Tentang Suriah

IslamTimes- "Kami pikir itu tidak ada hubungannya dengan keadaan sebenarnya dan tingkat kerja sama Iran dengan Rusia dan Turki untuk kepentingan perdamaian, stabilitas dan kesepakatan di Suriah," katanya, seraya menambahkan bahwa kisah-kisah seperti itu jelas dimaksudkan untuk meningkatkan harga jual pada buku.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan timpalannya dari Rusia Sergey Lavrov telah bereaksi terhadap tuduhan-tuduhan oleh mantan penasihat presiden AS John Bolton tentang kerja sama Iran-Rusia dalam proses perdamaian Suriah.Mengacu pada tuduhan yang disuarakan oleh Bolton dalam bukunya 'The Room Where It Happened: A White House Memoir', Zarif menekankan pada hari Selasa bahwa Teheran tidak percaya komentar seperti itu."Kami pikir itu tidak ada hubungannya dengan keadaan sebenarnya dan tingkat kerja sama Iran dengan Rusia dan Turki untuk kepentingan perdamaian, stabilitas dan kesepakatan di Suriah," katanya, seraya menambahkan bahwa kisah-kisah seperti itu jelas dimaksudkan untuk meningkatkan harga jual pada buku."Tapi tidak ada yang akan percaya terkait Moskow atau Teheran," tegasnya.Lavrov, pada gilirannya, mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah mengatakan bahwa Moskow tidak membutuhkan Iran di Suriah karena dia tidak terbiasa membahas hal-hal seperti itu di belakang punggung mitranya."Bolton tidak memiliki alasan untuk mengutip pernyataan Presiden Putin [bahwa Rusia diduga tidak menginginkan kehadiran Iran di Suriah] karena Putin tidak pernah mengatakan hal semacam itu," kata Lavrov dalam konferensi pers setelah pembicaraan dengan kunjungannya ke Zarif, TASS melaporkan."Itu bertentangan dengan tradisi dan prinsip kita, terlebih lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip Presiden Putin, untuk membahas hal-hal semacam itu di belakang para mitra kita. Kami bekerja sama erat dengan Turki dan Iran di Suriah.""Saya menahan diri untuk tidak mengomentari kebiasaan para pensiunan pejabat Amerika untuk menulis memoar sedemikian rupa yang memerlukan litigasi dan tuntutan hukum," ungkapnya. "Mungkin, itu adalah bagian dari apa yang bisa disebut budaya politik tertentu."Bolton menyatakan dalam bukunya bahwa Putin mengatakan kepadanya selama pertemuan mereka di Kremlin pada Juni 2018 bahwa Moskow tidak tertarik dengan kehadiran Iran di Suriah.(IT/TGM)