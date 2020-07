Tentara AS Tewas dalam Kecelakaan di Desa Hasaka

U.S. Soldier Killed in Overturned Vehicle Accident in Hasaka, Syria.jpg

IslamTimes - Seorang tentara Amerika tewas setelah kendaraan militer AS terbalik di daerah Tal Tamir, barat laut Hasaka.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pada Selasa (21/7) malam ketika konvoi militer AS melewati pedesaan barat laut Hasaka di daerah Tal Tamir.Dalam sebuah pernyataan, apa yang disebut "Koalisi Internasional" yang dipimpin oleh Washington dari luar Dewan Keamanan Internasional mengakui terbunuhnya seorang tentara AS karena sebuah kendaraan terbalik di jalan saat melakukan patroli militer di pedesaan Hasaka.Penduduk setempat di desa-desa dan kota-kota di pedesaan Hasaka didukung oleh personil Tentara Arab Suriah mencegat banyak konvoi untuk pasukan AS selama upaya mereka untuk bergerak di daerah di sekitar posisi mereka dan pangkalan tidak sah, dan penduduk memaksa mereka untuk kembali ke tempat asal mereka.[IT/r]