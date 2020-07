Pejabat Iran: Pembalasan Lebih Keras Menunggu Para Pelaku Pembunuhan Jenderal Soleimani

Portrait of Iran's late top general Qassem Soleimani and Iraqi commander Abu Mahdi al-Muhandis.jpg

IslamTimes - Pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan balas dendam yang lebih keras menunggu para pelaku serangan yang menewaskan komandan senior anti-terorisme Iran, Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya.

Dalam sebuah posting di halaman Twitter-nya pada hari Rabu (22/7), Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengakui bahwa Amerika, atas perintah langsungnya, melakukan kejahatan membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan pasukan Mobilisasi Populer (PMU) Komando Pasukan Populer Irak (PMU) kedua, yang merupakan dua tokoh utama kampanye anti-terorisme."Kedua negara Iran dan Irak akan pembalas darah para martir ini dan tidak akan beristirahat sampai mereka menghukum para pelakunya," baca bagian dari tweet itu."Balas dendam yang lebih keras adalah salah satu caranya," simpulnya.Dua komandan dan sejumlah rekan mereka dibunuh dalam serangan udara AS di dekat bandara Baghdad pada 3 Januari, ketika Jenderal Soleimani melakukan kunjungan resmi ke ibukota Irak.Kedua komandan itu sangat populer karena peran kunci yang mereka mainkan dalam melenyapkan kelompok teroris Daesh yang disponsori AS di kawasan itu, khususnya di Irak dan Suriah.[IT/r]