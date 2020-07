China Akan Mengambil 'Tindakan yang Diperlukan' Jika Keputusan Konsulat Houston Tidak Dirubah

China Consulate in Houston, US, closed.jpg

IslamTimes - Kedutaan Besar Republik Rakyat China untuk AS mengatakan hari Rabu (22/7) bahwa keputusan tiba-tiba Washington untuk menutup konsulat China di Houston, Texas, "salah" dan "sebuah provokasi politik yang diluncurkan secara sepihak oleh pihak AS," berjanji untuk menanggapinya.

"Kami mengutuk keras dan dengan tegas menentang permintaan mendadak untuk penutupan Konsulat Jenderal China di Houston," kata kedutaan itu dalam tweet Rabu (22/7). "Ini adalah provokasi politik. Kami mendesak AS untuk segera mencabut keputusan keliru ini. Kalau tidak, China harus merespons dengan tindakan yang sah dan perlu."Kami sangat mengutuk dan dengan tegas menentang permintaan mendadak untuk penutupan Konsulat Jenderal China di Houston. Ini adalah provokasi politik. Kami mendesak AS untuk segera mencabut keputusan yang salah ini. Kalau tidak, Cina harus merespons dengan tindakan yang sah dan perlu. pic.twitter.com/XGZr1tXtzp- Kedutaan Besar China di AS (@ChineseEmbinUS) 22 Juli 2020Pernyataan itu mencatat bahwa diplomat China di AS "telah melakukan tugas sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler," menyebut tuduhan itu "rekayasa tidak berdasar" dan menolak pembenaran AS sebagai "jauh" dan tidak bisa dipertahankan."Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan Beijing untuk menutup konsulatnya di Houston dalam 72 jam, dengan juru bicara departemen itu Morgan Ortagus mengatakan langkah itu dimotivasi oleh kebutuhan untuk "melindungi kekayaan intelektual Amerika" dan "informasi pribadi."Rumor yang belum dikonfirmasi telah berputar bahwa Beijing mungkin mempertimbangkan untuk menutup konsulat AS di Wuhan, Provinsi Hubei, sebagai pembalasan.Kedutaan lebih lanjut mencatat bahwa berbeda dengan perlakuan China terhadap diplomat AS di China, "AS [telah] memberlakukan pembatasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap personil diplomatik China Oktober dan Juni lalu, tanpa ampun dan berulang kali membuka kantong diplomatik China dan menyita barang-barang resmi China. Karena stigmatisasi yang disengaja dan sembrono serta mengipasi kebencian oleh pihak AS, Kedutaan Besar China di AS telah menerima ancaman terhadap keselamatan dan keamanan misi diplomatik dan personil China lebih dari sekali. ""Pada saat yang sama, pihak AS memiliki lebih banyak misi dan personil diplomatik dan konsuler di China daripada di AS, di wilayah lain di mana prinsip timbal balik tidak tercermin," catat kedutaan. "Langkah pihak AS hanya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri."[IT/r]