Komandan: Iran Mulai Kembangkan Jet Tempur Berat

Iranian-mase Kowsar fighter jet.jpg

IslamTimes - Saat ini, Angkatan Udara Republik Islam dilengkapi dengan puluhan jet tempur buatan Rusia, Amerika, China, dan Prancis, dengan sebagian dari inventaris ini diwarisi dari rezim Shah setelah Revolusi Iran 1979, dan sisanya dibeli pada 1990-an, 2000-an dan 2010-an, sebelum diperkenalkan embargo senjata PBB.

Iran telah memulai pengembangan jet tempur berat buatan sendiri, Wakil Komandan Angkatan Udara Iran. Jenderal Hamid Vahedi telah mengkonfirmasi.Berbicara kepada Kantor Berita Tasnim, Vahedi mengatakan bahwa keputusan untuk membuat jet tempur berat buatan sendiri dibuat setelah para insinyur domestik mencapai sukses dengan pesawat tempur ringan Kowsar, yang mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Iran akhir bulan lalu.Kowsar menampilkan avionik buatan Iran dan mesin yang dikembangkan di dalam negeri, dan Iran juga telah 'mencapai kesuksesan besar' dalam penelitian kemampuan siluman di berbagai platform, menurut Vahedi. Selain itu, para insinyur telah membuat kemajuan dalam upaya domestik untuk meningkatkan kemampuan radar dan peperangan elektronik dari stok pesawat Angkatan Udara yang ada, kata komandan itu.Di bidang persenjataan juga, industri pertahanan Iran telah membuat perbaikan, komandan senior Angkatan Udara mengindikasikan, menunjuk pada sebuah program untuk memperluas jangkauan rudal udara-ke-udara Sidewinder yang dirancang AS yang dipasang di atas pesawat jet F-5 dari 8 km hingga lebih dari 19 km, yang katanya akan "sangat efektif dalam pertempuran udara."Saat ini, Angkatan Udara Iran dilengkapi dengan sekitar 20 jet MiG-29 dan 23 Sukhoi Su-24 dari Rusia, sekitar 17 jet F-7 Chengdu buatan China (salinan Soviet MiG-21 yang dibuat lisensi), dekat dengan 50 F-4 Phantom II buatan AS, 20 F-5 Northrop, dua lusin Grumman F-14 dan 9 Mirage F1, semuanya sangat dimodifikasi dan dikustomisasi setelah puluhan tahun pembatasan senjata AS.Negara ini juga telah bereksperimen dengan pesawat tempur siluman F-313 Qaher ('Conqueror') rahasia, platform eksperimental terdepan yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 dan dimodifikasi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.Iran telah berkomitmen dengan sumber daya teknologi dan keuangan yang substansial untuk menciptakan militer mandiri, memproduksi segala sesuatu dari senjata kecil dan kendaraan hingga drone dan rudal jarak jauh.Awal tahun ini, AS mulai melobi untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran setelah berakhir pada Oktober. Namun, sesama anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan China telah mengindikasikan bahwa mereka akan memblokir upaya AS untuk menghentikan pencabutan embargo.[IT/r]