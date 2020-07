Mousavi: Iran Berhak Tanggapi Serangan Cyber

Abbas Mousavi, spokesman for Iran's Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Iran pada hari Kamis (23/70 menekankan 'hak sah' untuk menggunakan dunia maya atau cara lain untuk menanggapi serangan siber yang diluncurkan oleh pemerintah dan rezim asing.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi menyuarakan tekad Republik Islam untuk mempertahankan diri terhadap serangan cyber, mencatat, sementara itu, bahwa pecahnya kebakaran baru-baru ini di negara itu tidak ada hubungannya dengan serangan cyber.Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (23/7), Mousavi menegaskan kembali bahwa tuduhan yang diajukan oleh beberapa pemerintah tentang sabotase dan serangan siber yang dilakukan terhadap Republik Islam Iran, secara tegas ditolak.“Ribuan serangan cyber dilakukan terhadap infrastruktur negara setiap hari, yang bukan hal baru; kebanyakan dari mereka diusir tanpa efek oleh sistem pertahanan dan komputer canggih kami dan tim tanggap bencana komputer kami. ""Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa serangan dunia maya yang lebih luas telah terjadi pada infrastruktur negara itu, yang, berdasarkan analisis teknis, dapat dikatakan telah didukung atau dilakukan oleh beberapa pemerintah," tambahnya.Juru bicara itu mengatakan para penyerang tidak mencapai tujuan utama mereka dalam serangan-serangan ini, menuduh AS berada di balik serangan semacam itu."Skala melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum internasional - yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah AS - adalah masalah yang menjadi perhatian global sehingga masyarakat internasional harus menanggapinya dengan tepat."Mousavi juga menolak laporan yang menghubungkan sabotase dan kebakaran baru-baru ini yang menghantam infrastruktur Iran dengan serangan cyber yang diduga dipesan oleh Presiden AS Donald Trump.“Kebakaran baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan serangan siber. Mengenai perintah Presiden AS Trump, sangat wajar untuk mengatakan bahwa mulai sekarang, pemerintah AS akan menjadi tersangka utama dari setiap serangan cyber yang dilakukan terhadap Iran, kecuali jika terbukti sebaliknya. "Mousavi menegaskan kembali bahwa Iran memiliki hak yang sah untuk mengambil tindakan timbal balik yang tepat pada waktunya."Iran dapat menggunakan segala cara, baik di dunia maya atau senjata lain, untuk mempertahankan diri dari serangan cyber," dia menggarisbawahi.[IT/r]