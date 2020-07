Zarif: AS Menjadi Negara 'Nakal' setelah Penarikan Kesepakatan Nuklir

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Amerika Serikat jelas telah menjadi negara nakal dan pelanggar hukum setelah meninggalkan kesepakatan nuklir Iran 2015.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia Sputnik pada hari Rabu(23/7), Zarif mengatakan bahwa AS melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir, secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA)."Amerika Serikat jelas telah menjadi negara nakal dan pelanggar hukum" setelah mengabaikan kesepakatan, katanya.“Karena itu, AS tidak dalam posisi untuk berbicara tentang JCPOA. Rusia, Iran, dan Cina memiliki posisi yang sama dalam hal itu, ”tambahnya.Diplomat Iran itu mengatakan bahwa Washington telah membuktikan bahwa dia bukan broker yang jujur ​​dalam berurusan dengan komunitas global."Komunitas global telah menyimpulkan bahwa Amerika Serikat adalah mitra yang tidak dapat diandalkan yang melanggar semua norma hukum dan tidak mematuhi kewajibannya," kata Zarif.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa meskipun AS "memiliki kemampuan perbankan yang signifikan dan pengaruh pada sistem perbankan global," dunia "sedang mempertimbangkan apakah perlu untuk mengenali kekuatan AS atas sistem perbankan global atau apakah ada kebutuhan untuk mengubahnya. Kami saat ini melihat beberapa langkah ke arah ini. ""Ini tidak berfungsi dalam sistem global. Apa yang akan berhasil adalah berfokus pada supremasi hukum dan multipolaritas, terlepas dari tekanan AS terhadap sistem dunia multipolar, karena perilaku pemerintah AS saat ini bertentangan dengan kepentingan komunitas global dan bahkan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Bahkan penduduk AS telah memutuskan bahwa seseorang tidak dapat berhasil dalam jangka menengah dan panjang dengan melanggar hukum,” tegas Zarif.Mengacu pada kampanye tekanan permusuhan Washington untuk mengamankan perpanjangan embargo senjata anti-Iran, yang akan berakhir pada Oktober di bawah kesepakatan nuklir yang disahkan oleh DK PBB, dia mengatakan, "Bahkan sekutu AS belum menerima proyek ini, menganggapnya sangat berbahaya. ”[IT/r]