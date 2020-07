Jet Tempur AS Bermanuver Agresif Di Dekat Pesawat Penumpang Iran

IslamTimes- Sebagai tanggapan, Komando Pusat AS mengatakan satu F-15 telah melakukan "inspeksi visual" terhadap pesawat Iran "sesuai dengan standar internasional ... untuk memastikan keselamatan personel koalisi" di pangkalan militer di al-Tanf.

Berbagai laporan mengatakan pesawat tempur yang dikerahkan oleh apa yang disebut koalisi pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi secara ilegal di Suriah telah melakukan beberapa manuver agresif dan "berbahaya" dekat dengan pesawat penumpang Iran.Insiden itu terjadi pada hari Kamis melibatkan dua pesawat tempur dan Penerbangan 1152 Mahan Air yang lepas landas dari Teheran dan sedang dalam perjalanan ke ibukota Libanon, Berita Republik Islam Iran Broadcasting (IRIB), outlet berita penyiaran nasional Iran, melaporkan, mengutip Otoritas penerbangan sipil Suriah.Pihak berwenang menetapkan wilayah udara di atas wilayah al-Tanf yang sangat strategis di Suriah sebagai tempat di mana insiden itu terjadi.Badan penerbangan itu, menolak untuk mengakui pemberhentian pesawat Iran, dengan mengatakan pesawat itu terus melanjutkan perjalanan ke tujuannya.Sebagai tanggapan, Komando Pusat AS mengatakan satu F-15 telah melakukan "inspeksi visual" terhadap pesawat Iran "sesuai dengan standar internasional ... untuk memastikan keselamatan personel koalisi" di pangkalan militer di al-Tanf.Komando itu menambahkan bahwa F-15 AS berada di "misi udara rutin" di Suriah dan melakukan "inspeksi visual standar dari pesawat penumpang Mahan Air pada jarak aman sekitar 1.000 meter"."Setelah pilot F-15 mengidentifikasi pesawat sebagai pesawat penumpang Mahan Air, F-15 dengan aman membuka jarak dari pesawat."Tanpa izin dari Damaskus, koalisi pimpinan-AS telah beroperasi di negara Arab sejak 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri ISIS. Negara-negara yang dipimpin AS, bagaimanapun, mempertahankan kehadiran, meskipun, Suriah dan sekutunya, Iran dan Rusia, mengalahkan Takfiris pada akhir 2017.Koalisi mempertahankan basis kontroversial di al-Tanf yang sangat penting dan strategis karena menjadi tuan rumah interupsi perbatasan Suriah, Yordania, dan Irak. Berbagai laporan menyalahkan pasukan pimpinan Amerika Serikat yang telah melatih para teroris anti-Damaskus di sana.Kantor Berita Resmi Suriah (SANA) mengkonfirmasi bahwa pesawat militer telah lepas landas dari pangkalan al-Tanf. Ia menambahkan bahwa pesawat tempur itu diyakini milik koalisi militer pimpinan AS.IRIB News menggambarkan manuver pesawat AS sebagai tindakan "provokatif dan berbahaya" yang memaksa pilot pesawat penumpang Iran untuk menurunkan ketinggian secara drastis.(IT/TGM)