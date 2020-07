Iran Secara Legal Akan Menuntut 'Aksi Terorisme' AS Terhadap Mahan Air 1151

IslamTimes- Organisasi Iran mendesak ICAO untuk segera mengatasi tindakan tersebut, yang merupakan "pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan standar dan peraturan penerbangan."

Iran mengutuk pelecehan terhadap pesawat penumpang yang menuju Beirut oleh dua jet tempur AS di wilayah udara Suriah, berjanji untuk mengajukan keluhan atas tindakan "melanggar hukum" di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Organisasi Penerbangan Sipil Iran mengatakan akan serius mengejar pelecehan jet tempur AS terhadap penerbangan Mahan Air 1151 di wilayah udara Suriah pada hari Kamis.Organisasi Iran mendesak ICAO untuk segera mengatasi tindakan tersebut, yang merupakan "pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan standar dan peraturan penerbangan."Wakil Presiden Iran untuk Urusan Hukum Laya Joneidi juga mengatakan pada hari Jumat bahwa pelecehan pesawat penumpang di negara ketiga adalah pelanggaran terang-terangan keamanan penerbangan, pelanggaran kebebasan udara untuk penerbangan sipil, dan bertentangan dengan Pasal 3 dan Artikel 44 Konvensi Chicago serta Konvensi Montreal 1971.Joneidi mengatakan bahwa pemerintah AS bertanggung jawab atas manuver jet tempur yang berbahaya, dan Iran dapat secara legal melanjutkan masalah ini di Dewan ICAO dan Mahkamah Internasional."Pesawat penumpang kami bergerak di rute dan koridor penerbangan komersial internasional, dan langkah mengancam jet tempur Amerika itu melanggar hukum dan tidak manusiawi," tambahnya.Dia juga meminta pemerintah Libanon dan Suriah untuk mengajukan keluhan terhadap Washington di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional."ICAO juga diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan menentang tindakan tidak manusiawi oleh AS," kata menteri Iran.(IT/TGM)