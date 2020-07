Zarif: AS Harus Dihentikan Sebelum Membuat Bencana

IslamTimes- "AS secara ilegal menduduki wilayah Negara lain dan kemudian melecehkan sebuah pesawat sipil terjadwal - membahayakan penumpang sipil yang tidak bersalah seolah-olah melindungi pasukan pendudukannya," kata diplomat top Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam Amerika Serikat karena melecehkan sebuah pesawat sipil Iran yang dijadwalkan terbang atas Suriah dan membahayakan nyawa warga sipil, dengan mengatakan pemerintah Amerika harus dikendalikan untuk mencegah lebih banyak bencana.Zarif membuat pernyataan itu dalam sebuah pos di akun Twitter resminya pada hari Jumat setelah pelecehan sebuah pesawat penumpang Iran-Beirut yang dihadang oleh dua jet tempur AS di wilayah udara Suriah Kamis malam."AS secara ilegal menduduki wilayah Negara lain dan kemudian melecehkan sebuah pesawat sipil terjadwal - membahayakan penumpang sipil yang tidak bersalah seolah-olah melindungi pasukan pendudukannya," kata diplomat top Iran.Dia menambahkan bahwa Washington telah menunjukkan "keberanian untuk memperparah pelanggaran hukum atas pelanggaran hukum.""Pelanggar hukum ini harus dihentikan sebelum bencana."Pada Kamis malam, pesawat tempur AS yang beroperasi secara ilegal di Suriah melakukan beberapa manuver agresif dan "berbahaya" dekat dengan penerbangan Mahan Air dalam tindakan pembajakan udara.Penerbangan 1152 Mahan Air lepas landas dari Teheran dan sedang dalam perjalanan ke ibukota Libanon ketika insiden itu terjadi di wilayah al-Tanf Suriah yang sangat strategis.Sebagai tanggapan, Komando Pusat AS mengatakan satu F-15 telah melakukan "inspeksi visual" terhadap pesawat Iran "sesuai dengan standar internasional ... untuk memastikan keselamatan personel koalisi" di pangkalan militer di al-Tanf.Komando itu menambahkan bahwa F-15 AS berada di "misi udara rutin" di Suriah dan melakukan "inspeksi visual standar dari pesawat penumpang Mahan Air pada jarak aman sekitar 1.000 meter".(IT/TGM)