ICAO Harus Memprotes Langkah AS Yang Melecehkan Pesawat Iran

IslamTimes- Masyarakat internasional harus mengutuk langkah yang diambil Amerika Serikat terhadap pesawat Iran, tegasnya, seraya menambahkan, "Republik Islam Iran akan menindaklanjuti kasus melawan Amerika Serikat melalui perwakilannya di ICAO dalam beberapa jam mendatang."

Menteri Pembangunan Jalan dan Kota Iran mengatakan pada hari Jum'at bahwa Iran mengharapkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengeluarkan pernyataan tentang tindakan AS terhadap Mahan Airliner.Mohammad Eslami menunjuk pada pelecehan terhadap dua pesawat tempur AS terhadap maskapai penerbangan Iran Mahan yang terbang di atas langit Suriah., "Pesawat Mahan bepergian dengan rute perdagangan internasional dan pelanggaran AS ini adalah tindakan teroris yang harus dituntut di badan internasional. "Masyarakat internasional harus mengutuk langkah yang diambil Amerika Serikat terhadap pesawat Iran, tegasnya, seraya menambahkan, "Republik Islam Iran akan menindaklanjuti kasus melawan Amerika Serikat melalui perwakilannya di ICAO dalam beberapa jam mendatang."Di tempat lain dalam sambutannya, Eslami mengatakan bahwa pelecehan tersebut merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak hukum dan terhadap keselamatan penumpang dan menambahkan, “menurut aturan ICAO, semua negara memiliki tugas untuk memastikan keamanan penerbangan di negara mereka sendiri, dan ini adalah persyaratan untuk semua negara. "Tidak ada jet tempur yang berhak memasuki rute komersial pesawat, ungkapnya, menambahkan, “rute penerbangan komersial dan internasional diketahui dan tidak ada pesawat perang yang memiliki hak untuk menyerang atau memasuki rute komersial. Mahan Airlines memiliki lisensi penerbangan dan rutenya cukup jelas, jadi, tidak ada yang ambigu pada penerbangan ini dan semua masalah yang terkait dengan penerbangan ini jelas. "Dua pesawat tempur AS membahayakan jiwa puluhan warga sipil Iran dan Lebanon setelah melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan Mahan Air 1152 yang berbatasan dengan Beirut di udara Suriah pada Kamis malam. Pilot pesawat dilaporkan mengurangi ketinggian penerbangan untuk menghindari bertabrakan dengan pesawat tempur yang telah menyebabkan beberapa cedera di antara penumpang.(IT/TGM)