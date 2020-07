Hizbullah: Pencegatan Pesawat Iran oleh Jet Tempur AS Tindakan Teroris

Hezbollah flag.jpeg

IslamTimes - Hizbullah mengutuk tindakan pencegatan pesawat penumpang Iran di wilayah udara Suriah sebagai "berbahaya dan teroris".

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Hubungan Media-nya, Hezbollah "dengan tegas mengecam tindakan bermusuhan oleh pesawat-pesawat tempur AS."Pesawat-pesawat tempur AS mengancam dan mengintimidasi pesawat sipil Iran di wilayah udara Suriah, kata pernyataan itu, menggambarkan serangan itu sebagai "teroris dan berbahaya yang bisa memiliki dampak yang tidak diketahui di seluruh wilayah."Intersepsi pesawat tempur AS terhadap pesawat sipil Iran yang membawa penumpang Libanon membutuhkan sikap internasional, kata Hizbullah, menekankan bahwa AS adalah kekuatan pendudukan di wilayah dan wilayah udara Suriah.Gerakan Perlawanan, sementara itu, berharap para penumpang pesawat, terutama yang Libanon tetap sehat dan aman, menyuarakan simpati dengan Republik Islam Iran dan Republik Arab Suriah terhadap hegemoni AS.[IT/r]