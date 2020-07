Hizbullah Mengecam Pelecehan Militer AS Terhadap Pesawat Sipil Iran

IslamTimes- Pernyataan itu mengatakan intersepsi Amerika terhadap pesawat sipil, yang melibatkan warga negara Lebanon, mengharuskan tindakan internasional yang tegas terhadap AS.

Gerakan perlawanan Hizbullah di Libanon mengutuk pelecehan oleh jet tempur Amerika Serikat terhadap sebuah pesawat penumpang Iran di atas Suriah.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, Hezbollah mengatakan pelecehan Kamis terhadap pesawat penumpang Iran oleh jet tempur AS di atas Suriah adalah "tindakan teroris" dan "masalah yang sangat berbahaya" yang dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi seluruh kawasan Timur Tengah.Pernyataan itu mengatakan intersepsi Amerika terhadap pesawat sipil, yang melibatkan warga negara Lebanon, mengharuskan tindakan internasional yang tegas terhadap AS.Pada Kamis malam, pesawat tempur AS yang beroperasi secara ilegal di Suriah melakukan manuver agresif yang sangat dekat dengan penerbangan Iran Mahan Air di atas wilayah al-Tanf Suriah.Penerbangan 1152 Mahan Air lepas landas dari Teheran dan sedang dalam perjalanan ke ibukota Libanon, Beirut, ketika insiden itu terjadi.Hizbullah menegaskan kembali dukungannya untuk Republik Islam dan Suriah dalam menghadapi tindakan Amerika yang bermusuhan.Menteri Kesehatan Lebanon Hamad Hassan juga mengecam langkah AS itu, menyebutnya "serangan terang-terangan" dan mengatakan bahwa hal yang wajar jika Iran mengajukan pengaduan ke pengadilan internasional.Sebelumnya pada hari Jumat, Organisasi Penerbangan Sipil Iran mengatakan akan membahas masalah ini dan mengajukan keluhan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).(IT/TGM)