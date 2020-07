Pembunuhan Jenderal Soleimani Oleh AS Adalah Tindakan Perang Terhadap Iran Dan Irak

IslamTimes- “Membunuh Jenderal Soleimani adalah tindakan pembunuhan berdarah dingin, dan hal itu sangat sederhana. Dan apa pun informasi rezim Trump yang dinyatakan rahasia mungkin tidak mengubah fakta mutlak yang tak terbantahkan itu, ”tambahnya.

Pembunuhan atas Jenderal Qassem Soleimani oleh Amerika Serikat adalah tindakan perang terhadap Iran dan Irak, dan tindakan pembunuhan berdarah dingin, kata penulis dan komentator politik Amerika Stephen Lendman.Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garde Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), tewas dalam serangan udara AS di bandara internasional Baghdad pada 3 JanuariBeberapa hari kemudian, Iran menanggapi pembunuhan itu, menyerang pangkalan udara Amerika Ain al-Assad di provinsi Anbar di Irak barat dan satu lagi di Erbil, ibukota wilayah semi-otonomi Kurdistan di Irak.Tekanan meningkat di Amerika Serikat pada Presiden Donald Trump untuk mendeklasifikasi pembenaran hukum atas serangan pesawat tak berawak AS, yang menewaskan Jenderal Soleimani di Irak.Selama berbulan-bulan, Senator Chris Murphy (D-Conn.), Antara lain, telah bekerja untuk menggali rahasia keamanan nasional dan mencari tahu pembenaran hukum atas perintah Trump atas pembunuhan Jenderal Soleimani.Pemerintahan Trump mengirim pemberitahuan resmi kepada Kongres tentang pembunuhan di bawah War Powers Act tepat setelah itu terjadi, tetapi tetap mejadi rahasia.Berbicara kepada Press TV pada hari Jumat, Lendman mengatakan, "Apakah informasi itu tidak diklasifikasikan pada justifikasi apa yang digunakan rezim Trump untuk membunuh Jenderal Qassem Soleimani, apakah itu dirilis atau apakah tetap diklasifikasikan sebagai rahasia, menurut penilaian saya tidak ada bedanya sama sekali."“Membunuh Jenderal Soleimani adalah tindakan pembunuhan berdarah dingin, dan hal itu sangat sederhana. Dan apa pun informasi rezim Trump yang dinyatakan rahasia mungkin tidak mengubah fakta mutlak yang tak terbantahkan itu, ”tambahnya.“Dan mungkin, jika ada informasi yang tidak diklasifikasikan maka itu akan menjadi pembenaran omong kosong. Itu tidak memiliki pembenaran sama sekali. Saya menyebut banyak tindakan AS membenarkan atau membenarkan yang tidak bisa dibenarkan, ”lanjutnya.“Tidak ada pembenaran untuk membunuh siapa pun bahkan di AS, di negara asing atau di mana pun. Pentagon menyerang Iran, membunuh orang Iran dan Irak karena ini adalah tindakan perang. Itu adalah pembunuhan berdarah dingin di satu sisi. Itu adalah tindakan perang melawan Iran dan Irak. Dan tentu saja, Iran membalas dengan sangat keras mengirim pesan ke AS, bahwa jika Anda mengacaukan kami, Anda tahu Anda bisa membuat banyak kerusakan terhadap kami, tetapi kami juga bisa membuat banyak kerusakan terhadap kamu, ”ungkapnya."Tetapi sekali lagi, membunuh siapa pun, Jenderal Soleimani atau siapa pun, di negara mana pun oleh AS adalah tindakan perang, tindakan pembunuhan, dan tidak ada pembenaran di bawah undang-undang internasional, konstitusi AS, atau undang-undang AS yang dengan cara apa pun membenarkan hal ini. , karena tindakan-tindakan ini tidak dapat dibenarkan, dan tidak ada jalan untuk memutarinya, ”pungkasnya.(IT/TGM)