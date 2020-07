Rusia Membantah Tuduhan AS Dan Inggris Terkait Uji Senjata Ruang Angkasa 

IslamTimes- Pada hari Kamis, Komando Luar Angkasa Amerika Serikat mengklaim bahwa Rusia telah menguji senjata anti-satelit di luar angkasa pada 15 Juli. Dikatakan bahwa satelit Rusia Cosmos 2543 menyuntikkan senjata ke orbit.

Rusia telah menolak sebagai tuduhan "propaganda" Amerika dan Inggris yang mengatakan bahwa mereka telah menguji senjata anti-satelit di luar angkasa."Kami menyerukan rekan-rekan AS dan Inggris kami untuk menunjukkan profesionalisme dan alih-alih beberapa serangan informasi propaganda, duduklah untuk pembicaraan," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.Pada hari Kamis, Komando Luar Angkasa Amerika Serikat mengklaim bahwa Rusia telah menguji senjata anti-satelit di luar angkasa pada 15 Juli. Dikatakan bahwa satelit Rusia Cosmos 2543 menyuntikkan senjata ke orbit.Komando Luar Angkasa AS juga mengatakan bahwa ancaman dari senjata yang diduga terhadap sistem AS itu "nyata, serius, dan semakin meningkat."Kepala Direktorat Antariksa Inggris, Wakil Udara Marsekal Harvey Smyth, juga mengatakan dalam tweet bahwa Rusia "menguji salah satu satelitnya dengan meluncurkan proyektil dengan karakteristik senjata." Dia berkata, "Tindakan semacam ini mengancam penggunaan ruang angkasa secara damai."Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan “komitmen Moskow untuk kewajiban pada penggunaan dan studi ruang non-diskriminatif dengan tujuan damai.”Dikatakan tes yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan negara itu pada 15 Juli "tidak menciptakan ancaman bagi peralatan ruang angkasa lainnya dan yang paling penting, tidak melanggar norma atau prinsip hukum internasional apa pun."Kementerian Rusia mengatakan bahwa AS dan Inggris berencana untuk mengembangkan persenjataan anti-satelit. Kedua negara, memiliki "program tentang kemungkinan penggunaan 'satelit pengawas' dan 'perbaikan satelit' sebagai senjata kontra-satelit."AS dan Inggris "secara alami diam tentang upaya mereka sendiri," tambahnya.Sebelumnya pada hari Jumat, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa Rusia mendukung "demiliterisasi penuh ruang angkasa dan tidak memasang segala jenis senjata di luar angkasa."(IT/TGM)