Kehadiran AS Di Suriah Melanggar Hukum Internasional 

IslamTimes- Dalam tindakan provokatif terakhir mereka, dua pesawat tempur AS melecehkan sebuah pesawat Iran yang menuju Beirut di atas langit Suriah pada Kamis malam. Pasukan AS mengklaim bahwa pesawat mereka telah menjaga jarak aman dan dalam misi rutin dan mendekati pesawat untuk melakukan inspeksi visual. Pilot pesawat Mahan menerima peringatan TCAS dan tiba-tiba mengurangi ketinggian untuk menghindari tabrakan dan ini menyebabkan beberapa cedera di antara 163 penumpang dan awak di pesawat.

"Kehadiran pasukan AS di Suriah adalah pelanggaran hukum internasional," kata E Michael Jones, editor majalah Culture Wars saat ini, kepada Mehr News Agency, Sabtu.Sementara itu, Teheran mengecam keras tindakan AS itu, menyerukan masyarakat internasional untuk menentang pelanggaran hukum AS. Iran mengatakan pesawat itu telah memperoleh semua lisensi yang diperlukan dan terbang di rute komersial dan bahwa pesawat tempur tidak memiliki hak untuk memeriksa pesawat sipil di rute ini juga mengingat Suriah bertanggung jawab untuk melindungi wilayah udaranya.(IT/TGM)