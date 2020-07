Pejabat Iran: Tindakan Kriminal AS Tidak Ada Habisnya 

IslamTimes- Dalam reaksinya terhadap pelecehan dua jet tempur AS terhadap pesawat penumpang Iran di atas langit Suriah, ia menyebut langkah pemerintah AS "tidak dapat diterima".

Duta Besar Iran untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan pada hari Jum'at bahwa tidak ada akhir dari tindakan kriminal Amerika Serikat.Tindakan kriminal yang dilakukan AS dalam mengancam nyawa orang-orang biasa, mulai dari terorisme ekonomi hingga terorisme penerbangan, belum berakhir, tambah Kazem Gharibabadi.Dalam reaksinya terhadap pelecehan dua jet tempur AS terhadap pesawat penumpang Iran di atas langit Suriah, ia menyebut langkah pemerintah AS "tidak dapat diterima".Gharibabadi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menentang perilaku jahat semacam itu dan memaksa Amerika Serikat untuk berperilaku seperti negara normal."Tindakan kriminal Amerika Serikat dalam mengancam kehidupan warga sipil, mulai dari terorisme ekonomi hingga terorisme penerbangan" belum berakhir. Bukankah sudah waktunya bagi komunitas internasional untuk bersatu dalam menghadapi tindakan-tindakan ini yang melanggar hukum internasional, yang juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan memaksanya (Amerika Serikat) untuk bertindak sebagai negara normal? Mengancam orang biasa dan anak-anak dan perempuan untuk mencapai tujuan politik adalah jenis politik paling kotor yang pasti akan gagal, " tulisnya di halaman Instagram-nya.Sebagai tanggapan, juru bicara organisasi teroris Komando Pusat AS mengatakan satu F-15 telah membuat "inspeksi visual" dari pesawat Iran "sesuai dengan standar internasional ... untuk memastikan keselamatan personel koalisi" di pangkalan militer di semua -Tanf.Komando AS mengklaim bahwa F-15 AS berada di "misi udara rutin" di Suriah dan melakukan "inspeksi visual standar dari pesawat penumpang Mahan Air pada jarak aman sekitar 1.000 meter".(IT/TGM)