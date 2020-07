Iran Tidak Akan Membiarkan Aksi Permusuhan Tanpa Jawab

IslamTimes- Mousavi kemudian dengan keras mengutuk tindakan 'petualang' organisasi teroris CENTCOM dan menggambarkannya sebagai pelanggaran aturan penerbangan internasional dan terhadap perdamaian dan keamanan regional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri bereaksi terhadap provokasi baru-baru ini oleh pesawat tempur AS terhadap pesawat Iran, mencatat bahwa Iran akan memberikan tanggapan tegas pada waktu yang tepat."Republik Islam Iran tidak meninggalkan tindakan bermusuhan terhadap bangsa Iran yang tidak dijawab dan akan memberikan tanggapan tegas dan tepat terhadap tindakan tidak bijaksana ketika waktunya datang," kata Seyyed Abbas Mousavi pada hari Jumat, beberapa jam setelah dua pesawat tempur AS melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan 1152 milik Mahan Air dengan 163 penumpang dan awak serta membahayakan nyawa warga sipil.Mousavi kemudian dengan keras mengutuk tindakan 'petualang' organisasi teroris CENTCOM dan menggambarkannya sebagai pelanggaran aturan penerbangan internasional dan terhadap perdamaian dan keamanan regional.CENTCOM mengklaim bahwa pesawat tempur melakukan misi udara rutin di dekat pangkalan militer al-Tanf dan telah membuat inspeksi visual pada jarak yang aman adalah 'aneh', kata juru bicara itu, menggambarkan tindakan seperti itu sebagai akibat dari berbagai pelanggaran hukum. “Kehadiran pasukan AS di Suriah adalah ilegal, dan begitu pula misi jet tempurnya. Lebih penting lagi, tidak ada yang mengizinkan AS memeriksa pesawat sipil dengan jet tempurnya. Ini ilegal dan berbahaya, dan membahayakan kehidupan warga sipil terutama mengingat fakta bahwa meskipun ada klaim, tidak ada jarak aman yang diamati. ”Republik Islam Iran akan mengejar tindakan AS ini melalui badan-badan internasional seperti ICAO dan tidak akan membiarkan Amerika merongrong hukum internasional dengan perilaku intimidasinya, tamabhnya.Juru bicara itu memperingatkan setiap petualangan baru oleh AS atau rezim Israel di kawasan itu, menambahkan bahwa stabilitas Asia Barat tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk kampanye pemilihan AS.Dua pesawat tempur AS membahayakan jiwa puluhan warga sipil Iran dan Lebanon setelah melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan 1152 Mahan Air yang berbatasan dengan Beirut di udara Suriah pada Kamis malam. Pilot pesawat dilaporkan mengurangi ketinggian penerbangan untuk menghindari bertabrakan dengan pesawat tempur yang telah menyebabkan beberapa cedera di antara penumpang.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Zarif tweeted "AS secara ilegal menempati wilayah Negara lain dan kemudian melecehkan pesawat sipil yang dijadwalkan - membahayakan penumpang sipil yang tidak bersalah - seolah-olah untuk melindungi pasukan pendudukannya. Keberanian untuk memperparah pelanggaran hukum atas pelanggaran hukum. Pelanggar hukum ini harus dihentikan sebelum bencana. "(IT/TGM)