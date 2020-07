Protes Portland Terus Berlanjut Meski Ada Penindasan Polisi Federal

Portland protests continue unabated despite federal suppression.jpg

IslamTimes - Kota Portland di AS menyaksikan satu malam lagi unjuk rasa anti-rasisme pada hari Jumat (24/7), dengan ribuan pemrotes menyerukan diakhirinya kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial.

Para demonstran, untuk hari ke-56 berturut-turut, berbondong-bondong ke jalan-jalan di Portland, Oregon, dan dengan damai berbaris ke gedung pengadilan federal pada Jumat malam.Mereka meneriakkan slogan-slogan terhadap agen-agen federal yang telah dikerahkan ke kota oleh pemerintah AS untuk memadamkan protes yang dipicu oleh pembunuhan brutal terhadap warga Afrika-Amerika George Floyd yang tidak bersenjata di tahanan polisi Minneapolis pada bulan Mei.Pasukan federal sekali lagi menembakkan tabung gas air mata dan peluru karet pada sejumlah kesempatan untuk membubarkan demonstrasi.Kantor hak asasi manusia PBB telah meminta polisi AS dan pasukan keamanan di Portland dan kota-kota lain untuk tidak menggunakan kekuatan yang tidak proporsional atau penahanan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa.Pengerahan pasukan federal, diperintahkan oleh Presiden Donald Trump, telah mendapat reaksi luas dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan organisasi, mengadu otoritas negara terhadap Gedung Putih.Para pemimpin Demokrat di Oregon mengatakan intervensi federal telah memperburuk krisis dua bulan, dan jaksa agung negara yang dituntut menuduh beberapa orang telah dibawa keluar jalan-jalan dengan kendaraan tanpa tanda.Trump mengumumkan rencana pada hari Rabu untuk mengirim "gelombang" agen-agen federal baru ke kota-kota AS di tengah meluasnya penindasan terhadap protes anti-rasisme.[IT/r]