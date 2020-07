India Meninggalkan Sistim Persenjataan Amerika dengan Berpaling ke Pertahanan Udara S-400 Rusia

India Dumps American Weapon System Proposed to Fill 'Gap' Left in Its Air Defences Despite S-400.jpg

IslamTimes - Menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke India pada Februari, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan sistem senjata pertahanan udara terintegrasi ke India dengan biaya $ 1,867 miliar.

Para ahli mengatakan India ingin memperkuat wilayah udaranya dengan sistem Amerika bersama dengan sistem pertahanan rudal S-400 yang akan segera dikirim.Dalam kemunduran besar bagi administrasi Trump, Angkatan Udara India telah menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan bahwa mereka tidak akan menghabiskan sumber dayanya untuk sistem pertahanan udara jaringan NASAMS-II Amerika, sumber-sumber pemerintah mengatakan kepada Sputnik.Angkatan Udara India lebih menyukai sistem pertahanan balistik buatan sendiri yang terdiri dari rudal darat-ke-udara dan bukan AS yang menyediakan pertahanan yang diperlukan untuk mengamankan lokasi dan aset strategis dari ancaman udara."Terserah pemerintah untuk memutuskan apakah akan melanjutkan negosiasi atau mengandalkan [a] sistem domestik", sumber menambahkan.Administrasi Trump mengusulkan sistemnya dengan tujuan untuk membujuk New Delhi untuk menghindari kesepakatan S-400 senilai $ 5,4 miliar dengan Rusia. Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali bahwa India harus "meninggalkan transaksi dengan Rusia yang berisiko memicu sanksi berdasarkan Undang-Undang Penentang Lawan Amerika Melalui Sanksi".Keputusan Angkatan Udara India untuk mengandalkan Sistem Pertahanan Balistik dua lapis yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan milik negara selaras dengan penurunan terus-menerus dalam pengeluaran militer dalam anggaran keseluruhan negara.Departemen Luar Negeri AS telah mengutip $ 1,867 miliar untuk NASAMS, yang hampir dua kali lipat dari perkiraan pihak India sementara mengeluarkan penerimaan kebutuhan pada tahun 2018.Analis pertahanan India Rahul Bhonsle mengatakan bahwa tumpang tindih sistem buatan dalam negeri India dan NASAMS Amerika mungkin tidak terintegrasi secara mulus. "Jadi, opsi apa yang dipertimbangkan oleh Departemen Pertahanan tidak jelas saat ini", tambahnya.Sumber-sumber pertahanan mengatakan kepada Sputnik bahwa anggaran modernisasi militer akan dikurangi tahun ini setidaknya 20 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar $ 46 miliar karena perlambatan ekonomi dan peningkatan alokasi untuk sektor sosial di tengah pandemi.Masalah pemanfaatan sumber daya yang efisien juga akan muncul selama diskusi ketika komandan Angkatan Udara India bertemu selama tiga hari dari 22 Juli. Tema konferensi ini adalah "IAF dalam Dekade Berikutnya", di mana "rencana aksi peningkatan kemampuan operasional IAF dalam dekade berikutnya juga akan dibahas", seorang juru bicara Angkatan Udara India mengatakan pada hari Selasa.[IT/r]