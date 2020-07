Pasukan Federal AS Menembakkan Gas Air Mata Pada Pengunjuk Rasa Damai Di Portland

IslamTimes- Kantor hak asasi manusia PBB telah meminta polisi AS dan pasukan keamanan di Portland dan kota-kota lain untuk tidak menggunakan kekuatan yang tidak proporsional atau penahanan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa.

Pasukan federal AS telah menggunakan gas air mata dan flashbang terhadap para demonstran Black Lives Matter di Portland, pada kerusuhan yang memasuki hari ke-57 berturut-turut di kota itu.Pasukan keamanan memukul para demonstran dan menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk mengusir mereka kembali pada Sabtu malam, menurut laporan tersebut.Kantor hak asasi manusia PBB telah meminta polisi AS dan pasukan keamanan di Portland dan kota-kota lain untuk tidak menggunakan kekuatan yang tidak proporsional atau penahanan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa.Protes di Portland dipicu atas kematian seorang Afrika-Amerika George Floyd di tangan seorang perwira polisi kulit putih di kota Minneapolis hampir dua bulan lalu.Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan atas penyebaran agen-agen federal untuk menindak demonstrasi. Departemen Kehakiman AS mengatakan sedang menyelidiki penggunaan kekuatan oleh pasukan federal tersebut.(IT/TGM)