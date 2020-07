Jenderal AS Mengunjungi Israel, Menekankan 'Kebutuhan Untuk Menekan Iran'

IslamTimes- Kunjungan itu terjadi sehari setelah pesawat tempur AS yang beroperasi secara ilegal di Suriah mengganggu pesawat penumpang Iran yang menuju Beirut di wilayah udara Suriah, yang memaksa penerbangan Mahan Air untuk menghindari tabrakan.

Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley melakukan kunjungan mendadak ke Israel setelah serangkaian acara yang telah menimbulkan ketakutan akan petualangan baru oleh kedua rezim.Dia bertemu dengan para pemimpin senior militer dan intelijen Israel di sebuah pangkalan udara di selatan wilayah pendudukan dan membahas "tantangan keamanan regional." Jenderal Angkatan Darat AS juga mengadakan konferensi video dengan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.Menteri Urusan Militer Israel Benny Gantz mengatakan bahwa selama pembicaraannya dengan Milley, dia menekankan "perlunya melanjutkan tekanan terhadap Iran," mengklaim bahwa militer rezim "siap untuk setiap skenario dan ancaman apa pun, dan saya tidak menyarankan musuh kita untuk menguji kita. "Kunjungan itu terjadi sehari setelah pesawat tempur AS yang beroperasi secara ilegal di Suriah mengganggu pesawat penumpang Iran yang menuju Beirut di wilayah udara Suriah, yang memaksa penerbangan Mahan Air untuk menghindari tabrakan.Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), mengatakan bahwa satu F-15 telah membuat apa yang disebut "inspeksi visual standar" dari pesawat Iran pada "jarak aman sekitar 1.000 meter."Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi menolak klaim itu sebagai "konyol," mengatakan manuver AS "ilegal dan berbahaya" sama dengan bermain dengan kehidupan warga yang tidak bersalah."Kehadiran pasukan Amerika di Suriah adalah ilegal, dan misi udara dari jet tempur mereka juga ilegal. Lebih penting lagi, tidak ada yang mengizinkan Amerika Serikat untuk memeriksa pesawat penumpang di atas langit dengan jet militernya," tambahnya.Mousavi juga memperingatkan terhadap petualangan baru apa pun oleh AS atau rezim pendudukan Israel di kawasan itu, mencatat bahwa "stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Barat tidak boleh digunakan sebagai mainan dalam kampanye pemilihan AS".(IT/TGM)