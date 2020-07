AS Memiliki Sejarah Panjang Melakukan Terorisme Terhadap Pesawat Sipil

IslamTimes- Jadi tindakan terorisme berbahaya yang sembrono terhadap sasaran sipil ini sayangnya sepenuhnya sejalan dengan praktik standar Amerika dan Israel di seluruh dunia dan khususnya di kawasan Muslim Timur.

Militer AS tampaknya berbohong tentang pelecehannya terhadap pesawat penumpang Iran di atas Suriah. Juru bicara militer AS mengatakan bahwa pelecehan nyata oleh pesawat tempur F15 ini tidak benar-benar terjadi, mereka hanya melakukan misi rutin dan hanya terjadi 1000 kaki jauhnya dari pesawat penumpang Iran tanpa alasan tertentu, dan sebenarnya ini jelas pelecehan yang disengaja.Jadi mengapa mereka berbohong? Nah, dan apakah ini buruk bagi reputasi mereka? Saya kira meskipun reputasi pemerintah AS dan militernya untuk mengatakan yang sebenarnya telah lama terpotong. Jadi saya pikir dunia sangat mengharapkan kebohongan dari militer Amerika terutama tentang insiden semacam ini.Tetapi hal ini sangat mengganggu, jenis terorisme ini karena itu adalah terorisme. Setiap penargetan warga sipil adalah definisi utama terorisme dan pesawat sipil jelas bukan target militer. Dan ketika mereka berada dalam bahaya oleh perilaku mengancam seperti ini oleh pesawat tempur, itu adalah tindakan terorisme. Seolah-olah militan Daesh menembakkan roket mereka ke pesawat sipil, itu adalah terorisme, Anda tahu, bahkan jika mereka tidak menabrak pesawat, bahkan jika roket mereka tidak mampu mengenai pesawat, lebih dari 10% dari waktu, mempertaruhkan risiko. kehidupan penumpang sipil adalah tindakan terorisme.Dan kami baru melihat betapa buruknya hal ini. Tahun lalu ketika Israel menyebabkan Penerbangan Rusia ditembak jatuh, mereka sengaja melakukannya. Israel menggunakan pesawat sipil Rusia untuk menyelinap ke Suriah, di bawah kedok pesawat sipil itu mengetahui bahwa kehadiran mereka akan memicu pertahanan anti-pesawat dan yang menyebabkan kematian sekelompok warga sipil Rusia di pesawat itu.Jadi tindakan terorisme berbahaya yang sembrono terhadap sasaran sipil ini sayangnya sepenuhnya sejalan dengan praktik standar Amerika dan Israel di seluruh dunia dan khususnya di kawasan Muslim Timur.Sekarang apa yang dilakukan jet tempur F15 Amerika di sana adalah pertanyaan yang bagus. Benar-benar ilegal. Amerika memiliki pangkalan besar al-Tanf yang berada di Suriah dan Amerika secara khusus tidak diundang ke Suriah. Mereka tidak diizinkan memiliki siapa pun di Suriah, namun mereka hanya menyerbu dan mendirikan pangkalan udara sendiri di Suriah, yang merupakan pendudukan ilegal. Dan dari pangkalan itu di Suriah, mereka melakukan serangan terorisme terhadap warga sipil seperti, tetapi AS memiliki sejarah yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan pesawat sipil.Misalnya, penembakan pesawat Iran di ujung ekor Perang Teluk Persia pertama - perang Iran-Irak yang jelas disengaja, dan pesan ke Iran untuk menerima ketentuan bahwa Iran tidak akan pernah menerima sebaliknya. Dan terorisme semacam ini yang dengan sengaja membunuh penumpang sipil di pesawat terbang adalah hal yang wajar bagi orang Amerika dan juga, embargo AS pada suku cadang untuk pesawat sipil telah menyebabkan banyak kematian dalam industri penerbangan sipil Iran selama beberapa dekade.Jadi, ini benar-benar tidak dapat diterima, tetapi sayangnya kami tidak memiliki hukum internasional nyata yang dapat ditegakkan. Kekaisaran AS masih memberikan dirinya sendiri hak untuk menyerang siapa pun yang diinginkannya karena ia menginvasi Suriah untuk menduduki siapa pun yang diinginkannya saat menduduki Suriah dan terus berusaha menghancurkan wilayah itu atas nama koloni pemukim Zionis.Dan itu akan berubah ketika dunia menyeimbangkan kekuatan berubah, dan itu berubah cukup cepat. Kekaisaran AS jelas sedang mengalami kemunduran. Dan matahari terbenam terakhir di Kekaisaran AS kemungkinan akan terjadi dalam dekade berikutnya, atau satu setengah dekade. Dan ketika itu terjadi, tindakan terorisme semacam ini dapat benar-benar dituntut dan dihentikan.(IT/TGM)