Pangkalan al-Tanf AS Melanggar Kedaulatan Suriah Dan Hukum Internasional  

Menunjuk pada pelecehan terhadap pesawat Mahan oleh pesawat tempur AS, seorang akademisi Amerika mencatat bahwa pendirian pangkalan militer al-Tanf AS di Suriah merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara serta hukum internasional."Pembaca internasional harus memahami bahwa salah satu pangkalan militer AS ilegal terletak di daerah al-Tanf di Suriah, dan sejak menetanpnya di sana pada tahun 2016, AS telah menyatakan" zona de-konflik "yang membentang 55 mil ke segala arah , dengan demikian mengklaim wilayah udara ini sebagai di bawah kendali Amerika Serikat. Singkatnya, AS mengklaim bagian dari wilayah kedaulatan Suriah sebagai miliknya, pelanggaran terang-terangan dan jelas terhadap hukum internasional. " seorang profesor penuh ilmu politik di Bluefield State College di Bluefield Virginia Barat, Colin S. Cavell, mengatakan kepada Mehr News Agency, Minggu.Pernyataannya datang sebagai reaksi atas pelecehan baru-baru ini terhadap sebuah pesawat Iran oleh pesawat tempur AS di atas langit Suriah pada hari Kamis. Provokasi AS telah menerima reaksi tegas dari Iran ketika para pejabat mengatakan mereka akan menindaklanjuti masalah ini di badan-badan internasional.(IT/TGM)