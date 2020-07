AS Pergi Tanpa Opsi Selain Menarik Diri Dari Irak

IslamTimes- Selain itu, konvoi militer AS diserang di provinsi Al-Diwaniyah, Irak. Dalam serangan ini, 3 kendaraan lapis baja Amerika dibakar. Konvoi militer sedang dalam perjalanan dari Basra dan berencana untuk mentransfer peralatan dan kendaraan militer ke pangkalan militer AS.

Intensifikasi serangan anti-Amerika di berbagai bagian Irak telah membuat teroris Amerika tidak memiliki pilihan lain selain menarik diri dari Irak.Serangkaian perkembangan terakhir di Irak menunjukkan bahwa para pemimpin AS sendiri sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak lagi seaman di Irak seperti dulu. Penargetan kepentingan AS di Irak telah meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir, penyebab utamanya adalah tindakan bermusuhan Washington.Serangan roket ke berbagai pangkalan teroris AS, terutama di Kamp Taji di Baghdad, serangan roket di Zona Hijau di mana kedutaan Washington berada, penggerebekan publik yang tidak terkoordinasi dari kedutaan AS karena campur tangan negara itu dalam urusan internal Irak, semuanya merupakan serangkaian serangan roket. perkembangan yang terjadi di Irak dalam beberapa hari terakhir dan secara langsung menargetkan kepentingan Amerika.Selain itu, konvoi militer AS diserang di provinsi Al-Diwaniyah, Irak. Dalam serangan ini, 3 kendaraan lapis baja Amerika dibakar. Konvoi militer sedang dalam perjalanan dari Basra dan berencana untuk mentransfer peralatan dan kendaraan militer ke pangkalan militer AS.Sementara itu, pangkalan militer Amerika "Bismayah" di dekat Baghdad digempur oleh 4 roket pada Jumat malam. Setelah serangan itu, Amerika akhirnya menindaklanjuti keputusan mereka sebelumnya untuk mengungsi dari pangkalan. Namun, dalam salah satu insiden terbaru, konvoi pasokan pasukan teroris Amerika dipukul dengan bom pinggir jalan di distrik Makishifa di provinsi Saladin. Setelah konvoi menjadi sasaran, helikopter Amerika dikirim untuk meninjau kembali daerah tersebut.(IT/TGM)