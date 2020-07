Iran Akan Mengambil Semua Tindakan Hukum Untuk Mengutuk Pelecehan AS

IslamTimes- Mengacu pada provokasi baru-baru ini oleh pesawat-pesawat tempur AS terhadap sebuah pesawat Iran, Firouznia mengatakan bahwa ini adalah contoh nyata dari tindakan teroris dan kriminal yang dilakukan Amerika di wilayah tersebut.

Duta Besar Iran untuk Libanon Mohammad-Jalal Firouznia menekankan bahwa Iran akan menindaklanjuti pelecehan AS terhadap sebuah pesawat Iran yang menyebabkan pendaratan darurat pesawat ini di bandara Beirut.Dia membuat pernyataan dalam kunjungannya ke penumpang pesawat Mahan yang terluka di Rumah Sakit Al Rassoul Al Azam di Beirut.Mengacu pada provokasi baru-baru ini oleh pesawat-pesawat tempur AS terhadap sebuah pesawat Iran, Firouznia mengatakan bahwa ini adalah contoh nyata dari tindakan teroris dan kriminal yang dilakukan Amerika di wilayah tersebut.Iran akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan untuk mengutuk pelecehan AS, ia mengatakan bahwa ia akan melanjutkan masalah ini di PBB, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan pengadilan terkait.Dua jet tempur AS membahayakan jiwa puluhan warga sipil Iran dan Lebanon setelah melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan 1152 Mahan Air yang berbatasan dengan Beirut di udara Suriah pada Kamis malam. Pilot pesawat dilaporkan mengurangi ketinggian penerbangan untuk menghindari bertabrakan dengan pesawat tempur yang menyebabkan beberapa cedera di antara penumpang.Iran segera bereaksi terhadap insiden itu, mengatakan akan memberikan respons tegas pada waktu yang tepat.(IT/TGM)