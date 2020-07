Sheikh Qassem: Biarkan Israel Memiliki Estimasi Sendiri atas Tanggapan Hezbollah

Sheikh Naim Qassem -Hezbollah Deputy Secretary General.jpg

IslamTimes - Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem menekankan bahwa Perlawanan (Hezbollah) tidak akan membiarkan Zionis Israel untuk mengubah aturan keterlibatan, menegaskan kembali kemampuannya untuk menghadapi perang Zionis.

"Kekacauan politik Zionis Israel dan harapan yang rendah dari hasil perang serta rawa Presiden AS Donald Trump menghilangkan kemungkinan letusan perang yang segera terjadi."Dalam sebuah wawancara dengan Al-Mayadin News Channel Minggu (26/7) malam, Sheikh Qassem menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah serangan Zionis Israel yang menggugurkan martir Ali Kamel Mohsen, menolak untuk mengklarifikasi sifat respon Hizbullah untuk serangan ini.Biarkan Zionis Israel memiliki perkiraan dan perhitungan mereka sendiri dalam hal ini, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah yang menambahkan bahwa tanggapan Perlawanan terhadap perang Zionis akan menggunakan kemampuan militer yang jauh lebih berkembang daripada yang digunakan selama Perang 2006.Mengomentari intersepsi AS terhadap pesawat penumpang Iran di wilayah udara Suriah, Sheikh Qassem menekankan bahwa Amerika ingin membuat frustasi dan menonaktifkan pakta strategis antara Iran dan Suriah."Tidak adanya proyek strategis AS di Timur Tengah akan memungkinkan poros perlawanan untuk mencapai lebih banyak kemenangan."Sheikh Qassem mengindikasikan bahwa negara-negara utama tidak ingin membantu Libanon secara finansial untuk memaksakannya memainkan peran yang melayani kepentingan Zionis Israel di wilayah tersebut.Hizbullah membangun kekuatan dan kemerdekaan Libanon, kata Sheikh Qassem, menambahkan bahwa popularitas partai, bukan kekuatan militer, memungkinkannya untuk diwakili secara efektif di parlemen dan pemerintah.Sheikh Qassem mengindikasikan bahwa Turki sedang mencoba untuk membangun pengaruh politik di Libanon utara dengan mendukung tokoh-tokoh tertentu, seperti Ashraf Rifi dan Nabil Al-Halabi.[IT/r]