Pelosi Menyebut Trump 'Mr Make Matters Worse' karena Penanganan COVID-19

IslamTimes - Menanggapi kritik sebelumnya, presiden AS mengatakan bahwa dia benar "lebih dari siapa pun" dan bahwa virus akan hilang pada akhirnya dan semuanya akan benar.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi sekali lagi mengkritik Presiden Donald Trump karena penanganannya terhadap wabah coronavirus di AS."Presiden ini, saya memiliki nama baru untuknya, Mr Make Matters Worse" (mr yang membuat semuanya lebih buruk), kata Pelosi di CBS ketika berbicara tentang COVID-19. "Dia telah membuat segalanya menjadi lebih buruk dari awal - penundaan, penolakan, ini tipuan, itu akan hilang secara ajaib, itu keajaiban, dan yang lainnya - dan kita berada dalam situasi ini."Ketua DPR rupanya merujuk pada komentar terakhir Trump di mana dia mengatakan bahwa coronavirus adalah "seperti keajaiban, dia akan hilang".Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pekan lalu, Trump membalas mereka yang mengkritik penanganan pandemi coronavirus, dengan mengatakan: "Saya kira semua orang membuat kesalahan", tetapi dia juga menambahkan bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di negara ini."Begini, saya selalu bertanggung jawab atas segalanya karena pada akhirnya itu adalah pekerjaan saya juga. Saya harus membuat semua orang sejalan," kata Trump.Presiden AS sebelumnya mengatakan bahwa tingkat kematian akibat virus korona di Amerika Serikat telah jatuh sepuluh kali lipat sejak puncaknya selama pandemi dan negara itu sekarang memiliki tingkat kematian terendah di dunia. Trump menyalahkan apa yang disebutnya media berita palsu karena tidak melaporkan "fakta paling penting" - tingkat kematian relatif terhadap jumlah infeksi.Sampai hari ini, AS telah mendaftarkan setidaknya 146.754 kematian akibat coronavirus, menurut hitungan Universitas Johns Hopkins.[IT/r]