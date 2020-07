Hizbullah Mengatakan Siap Untuk Menghadapi Agresi Israel

IslamTimes- Sheikh Qassem juga mengecilkan ancaman Israel baru-baru ini. Pernyataannya itu disampaikan setelah menteri urusan militer Israel Benny Gantz memperingatkan Suriah dan Libanon bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala serangan terhadap Israel yang datang dari wilayah mereka.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem telah menegaskan kembali kesiapan gerakan perlawanan Libanon untuk menghadapi segala agresi Israel.Berbicara dalam sebuah wawancara dengan saluran TV al-Mayadeen pada hari Minggu, Sheikh Qassem menolak untuk mengklarifikasi respons gerakan terhadap serangan Israel yang menewaskan salah satu pejuang Hizbullah di Suriah pekan lalu."Biarkan Israel memiliki estimasi dan perhitungan sendiri dalam hal ini," ungkapnya.Hizbullah mengumumkan kematian Ali Kamel Mohsen, salah satu anggotanya, dalam serangan udara Israel di Damaskus pada 20 Juli dan berjanji akan membalas.Sheikh Qassem juga mengecilkan ancaman Israel baru-baru ini.Pernyataannya itu disampaikan setelah menteri urusan militer Israel Benny Gantz memperingatkan Suriah dan Libanon bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala serangan terhadap Israel yang datang dari wilayah mereka."Kami tidak ingin eskalasi yang tidak perlu, tetapi siapa pun yang menguji kami akan dipenuhi oleh kemampuan yang sangat tinggi untuk mengambil tindakan, dan saya harap kami tidak perlu menggunakannya," kata Gantz.Sheikh Qassem menampik prospek perang habis-habisan dengan Israel dalam beberapa bulan ke depan."Kebingungan politik Israel dan ekspektasi yang rendah dari hasil perang serta rawa Presiden AS Donald Trump menghilangkan kemungkinan erupsi perang yang akan terjadi," ungkapnya.Namun dia berjanji Tel Aviv akan dibebaskan dari kekalahan lagi jika meluncurkan agresi."Jika Israel memutuskan untuk pergi berperang dengan kami, maka kami akan menghadapi mereka, dan Perang 2006 [Kedua] akan menjadi model bagi respons kami," kata Sheikh Qassem.Militer Israel bersiaga di dekat perbatasan Libanon, di tengah kekhawatiran bahwa Hizbullah akan melakukan serangan balasan.Gantz membuat ancamannya dalam kunjungan ke perbatasan antara wilayah yang diduduki dan Libanon pada hari Minggu, di mana ia mengatakan rezim Israel "siap untuk semua kemungkinan".Tak lama kemudian, sebuah pesawat mata-mata Israel jatuh di dalam Lebanon, menurut seorang juru bicara militer Israel.Dalam wawancaranya, Sheikh Qassem juga menyinggung tentang pelecehan AS terhadap pesawat penumpang Iran atas Suriah, mengatakan Washington ingin menghancurkan pakta strategis antara Iran dan Suriah.Langkah pesawat tempur AS itu mirip dengan taktik Israel di masa lalu, ketika pesawat Israel menggunakan pesawat sipil sebagai perisai untuk menarik tembakan dari sistem pertahanan udara Suriah.(IT/TGM)