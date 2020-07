Mousavi: Iran Akan Membuat AS Menyesal  

IslamTimes- Dia mengutuk pelecehan AS terhadap pesawat penumpang Mahan yang mengatakan bahwa Amerika telah bertindak seperti bajak laut dan melakukan tindakan yang berisiko.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menunjuk pelecehan AS baru-baru ini terhadap pesawat Iran di Suriah dan mencatat bahwa Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat AS menyesali perbuatannya.Dalam konferensi pers pada hari Senin, Abbas Mousavi menjawab berbagai pertanyaan tentang kebijakan luar negeri Republik Islam Iran.Dia mengutuk pelecehan AS terhadap pesawat penumpang Mahan yang mengatakan bahwa Amerika telah bertindak seperti bajak laut dan melakukan tindakan yang berisiko."Itu adalah tindakan teroris dan berbahaya dan bertentangan dengan semua hukum internasional," tegasnya."Kementerian luar negeri Iran, Organisasi Penerbangan Sipil Iran, sistem Kehakiman, dan Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat AS menyesali apa yang telah mereka lakukan," tambahnya.(IT/TGM)