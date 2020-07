Kekuatan Iran Membuat AS Putus Asa

IslamTimes- Pelecehan AS terhadap pesawat Iran dan warga sipil bukanlah sesuatu yang baru karena Amerika tidak memiliki komitmen moral terhadap warga sipil, ia menambahkan.

Seorang anggota parlemen Iran sangat mengutuk pelecehan AS terhadap pesawat penumpang Mahan, mencatat bahwa tindakan tersebut menunjukkan bagaimana AS sangat putus asa dengan meningkatnya kekuatan Iran."Hubungan Iran yang tumbuh dengan tetangga dan negara-negara lain, dan membentuk kutub kekuasaan baru di dunia telah membuat Amerika putus asa dan melakukan tindakan seperti itu tetapi mereka harus memahami bahwa Iran akan menggunakan semua alat diplomatik dan hukum yang ada di tangan untuk memastikan keamanan rakyatnya, ”kata anggota parlemen Ruhollah Motefaker-Azad kepada Mehr News Agency, Senin.Pelecehan AS terhadap pesawat Iran dan warga sipil bukanlah sesuatu yang baru karena Amerika tidak memiliki komitmen moral terhadap warga sipil, ia menambahkan.Sementara di atas langit Suriah, dua pesawat tempur AS melakukan manuver berbahaya di dekat Mahan Air Flight 1152 yang terikat di Beirut pada Kamis malam, memaksa pilot untuk tiba-tiba mengurangi ketinggian untuk menghindari tabrakan dan menyebabkan cedera pada beberapa penumpang di dalamnya. Iran dengan keras mengutuk provokasi itu, mendesak badan-badan internasional untuk menentang pelanggaran hukum internasional Amerika Serikat.Republik Islam Iran berupaya membangun stabilitas di kawasan itu dan Amerika harus tahu bahwa mereka tidak dapat menciptakan ketegangan di kawasan itu, tambah anggota parlemen."Otoritas, kekuasaan, dan pengaruh Republik Islam sedang tumbuh di dunia," ungkapnya, menyoroti bahwa AS tidak dapat mencapai tujuannya dengan langkah-langkah seperti itu dan tentu akan menerima tanggapan serius Iran.Amerika juga berusaha mengalihkan perhatian dunia dari apa yang terjadi di AS, kata Motefaker-Azad.Penumpang Mahan, terbang dengan kode yang dikenal dalam rute komersial yang diketahui dan menurut Konvensi Chicago, pesawat tempur tidak memiliki hak untuk mendekati pesawat sipil, tegasnya, menambahkan bahwa pengukuran visual pesawat tempur adalah pelanggaran hukum internasional.(IT/TGM)