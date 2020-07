Kebijakan AS Gagal Karena Ideologi Iran Dan Perlawanan Ekonomi Rakyat

IslamTimes- "Sementara kita tidak boleh menyangkal kerusakan ekonomi yang dihasilkan dan kapasitas kebijakan ini untuk memprovokasi kerusuhan sosial, Amerika Serikat sejauh ini gagal karena kohesi ideologis rakyat Iran dan perlawanan ekonomi mereka,.

Analis politik yang bermarkas di Moskow Andrew Koribko percaya bahwa kebijakan tekanan maksimum AS telah gagal karena "kohesi ideologis rakyat Iran" dan "ekonomi perlawanan" mereka.Andrew Korybko adalah analis politik, jurnalis, dan anggota dewan pakar untuk Institut Studi Strategis dan Prediksi di People's Friendship University of Russia. Ia berspesialisasi dalam urusan Rusia dan geopolitik, khususnya strategi AS di Eurasia.Area fokusnya yang lain termasuk taktik perubahan rezim, revolusi warna, dan perang tidak konvensional yang digunakan di seluruh dunia. Bukunya, "Perang Hibrida: Pendekatan Adaptif Tidak Langsung Untuk Mengubah Rezim", secara ekstensif menganalisis situasi di Suriah dan Ukraina dan mengklaim untuk membuktikan bahwa mereka mewakili model baru perang strategis yang dilakukan oleh AS.Untuk menjelaskan perkembangan terkini di Timur Tengah, Mehr News menghubungi analis politik kelahiran Moskow, AS untuk wawancara eksklusif.Ketika diminta untuk mengomentari langkah ilegal AS di Suriah baru-baru ini di mana jet tempur negara itu melecehkan pesawat Iran Mahan dengan melakukan beberapa manuver berbahaya di dekat pesawat penumpang saat pesawat itu terbang di atas wilayah strategis al-Tanf Suriah, kata Korybko bahwa AS bertindak sangat ceroboh dan dapat menyebabkan bencana, menambahkan bahwa menyebabkan bencana bisa menjadi salah satu alasan mengapa Washington melakukannya."Amerika Serikat memiliki minat untuk" mempertahankan "kehadiran militernya yang ilegal di Suriah dan sekitar al-Tanf, dan tindakan ini telah menarik perhatian global terhadap kepentingan-kepentingan itu. Jika pesawat itu jatuh sebagai akibat dari langkah ini, maka Amerika Serikat akan mencoba mencari cara untuk menyalahkan Iran untuk itu, "tambahnya.Tentang kehadiran ilegal AS di Suriah, dia mengatakan bahwa Suriah tidak dapat mengakhiri kehadiran militer ilegal Amerika Serikat di tanahnya."Rusia tidak akan melakukan intervensi untuk membantu Suriah," katanya, menambahkan "karena misi militer Moskow di negara itu hanya untuk memerangi terorisme ... Iran adalah satu-satunya sekutu Suriah yang ingin mengusir Amerika Serikat keluar dari Suriah."Tentang kemungkinan koalisi di wilayah yang dibentuk antara Iran dan negara-negara anggota Perlawanan, ia mengatakan bahwa negara-negara ini memiliki hak yang sah untuk membentuk koalisi, tetapi sangat berbahaya untuk melakukannya."Karena Israel tidak mungkin mengizinkan Angkatan Udara Iran untuk secara teratur mengawal pesawat sipil yang sangat dekat dengan" perbatasannya, "tambahnya.Kemungkinan besar, Tel Aviv ingin mendorong keduanya ke ambang perang dengan membiarkan jet tempurnya terbang dekat ke jet-jet Iran dan pesawat-pesawat penumpang - seperti yang baru-baru ini dilakukan AS, dengan harapan bahwa langkah seperti itu akan menyebabkan kecelakaan yang Korybko dapat menyebabkan kecelakaan pesawat atau pertempuran sengit antara pasukan udara kedua belah pihak.Ketika diminta untuk mengomentari keberhasilan strategi tekanan maksimum Donald Trump melawan Iran, Korybko mengatakan bahwa strategi itu belum berhasil."Sementara kita tidak boleh menyangkal kerusakan ekonomi yang dihasilkan dan kapasitas kebijakan ini untuk memprovokasi kerusuhan sosial, Amerika Serikat sejauh ini gagal karena kohesi ideologis rakyat Iran dan perlawanan ekonomi mereka," tegasnya.Tentang berbagai aspek kerja sama ekonomi-keamanan Iran-Cina, ia mengatakan bahwa kerja sama itu saling menguntungkan bagi kedua negara: Investasi untuk Iran dan kebangkitan kembali Inisiatif Belt and Road untuk Cina.Ketika ditanya apakah pendalaman hubungan Iran dengan Timur, khususnya dengan China dan Rusia, akan menantang hegemoni AS, ia mengatakan “sementara mereka [Cina dan Rusia] mengirim pesan bahwa Iran tidak akan menyerah pada hegemoni unipolar AS, tidak ada, Cina dan mitra multipolar Rusia bersedia untuk membela Iran secara langsung. "Dia menambahkan bahwa untuk memperkuat kemampuan pertahanan Iran secara keseluruhan, negara-negara ini akan menjual peralatan militer ke Iran dan melakukan investasi strategis dalam bentuk berbagai megaproyek."Dukungan ini membuat plot AS lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil," katanya, seraya menambahkan bahwa Rusia dan China, bertentangan dengan beberapa asumsi, akan memberikan dukungan kepada Iran untuk memajukan kepentingan mereka sendiri daripada keluar dari beberapa kecenderungan ideologis untuk menantang Amerika Serikat.(IT/TGM)